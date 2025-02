Casa de Bajac “no se salvará”

El controvertido “Payo” Cubas dijo a ABC Color que en estos momentos se encuentra partiendo de Coronel Oviedo, camino a Concepción, con unos amigos para cumplir con su cometido: pintar grafittis en la casa del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac.

Esta misma siesta, su amigo “Mbururú” fue obligado por un grupo de concepcioneros liberales a abandonar la ciudad, incluso lo “escoltaron” hasta los límites para asegurarse que no pinte ningún sitio público

Al respecto, “Payo” dijo no temer a “una turba de liberales corruptos, cuyo líder es Blas Llano” y aseguró que “un grupo de personas alcoholizadas” no pueden hacer lo que quieran. Antes de llegar ultimará detalles para resguardar su seguridad, la de sus acompañantes y el vehículo, pero dijo que no dará marcha atrás. “Vamos a pintar la casa de Bajac, ese ministro de la Corte de la injusticia”.

Cubas tiene previsto llegar en las próximas horas a Concepción con el fin de realizar varias pintatas en la ciudad, específicamente en las casas de los políticos que califica de corruptos.