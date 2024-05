******

Intentaron convencernos de que con los US$ 1.250 millones anuales, durante tres años, el Gobierno de Santítere solucionará todos los problemas del país. Y no solo eso: prometen honestidad, transparencia y patriotismo. Esperemos ese cambio.

Lo simpático son los voceros que a cada momento repetían que era un “logro histórico” y que Santítere tiene “liderazgo”. Evidentemente que los asesores gua’u de comunicación sugieren que se repita esa narrativa para que la ciudadanía crea que el “Patrão” no es el que manda. Aplazados.

Encima, Alliana metió la pata por lo menos dos veces: 1. Confundió Itaipú con su feudo Yacyretá y 2. Agradeció al Partido Colorado. ¿Ha’upéi? De tan acostumbrado que está de hacer proselitismo, su mundo cultural se circunscribe solo a su partido y no al país.

Ocho voceros se presentaron ayer en la conferencia de prensa en Mburuvicha Róga para la pirotecnia verbal. Ninguno pudo responder si la ponchada de plata que recibirá el país ingresará al Presupuesto General de la Nación.

Obviamente no hay ningún interés en transparentar esos fondos. En consecuencia, seguirán usando con discrecionalidad y sin control alguno. Los correlíes ya están afilando los dientes para más repartija.

Y no menos importante: No baja el precio del consumo doméstico. Con razón la gente no se autoconvocó para festejar el “triunfo histórico” en el Panteón de los Héroes.

Hoy se cumplen dos años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. ¿Por qué será que la Fiscalía paraguaya no quiere ir al fondo de la cuestión?

La Embajada de EE.UU. en Paraguay lanzó un fuerte mensaje: “El legado de Marcelo exige priorizar la investigación, hasta que se haga justicia”.