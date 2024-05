******

Ni bien terminó la ceremonia, se le consultó a Santítere si ingresará el dinero de la binacional al Presupuesto General de la Nación, y el jefe de Estado contestó categóricamente que no.

O sea, le entró por un oído y le salió por el otro el mensaje del Cardenal. Para cumplir nada más con el ritual protocolar nomás se fue ayer a la Catedral Metropolitana.

Evidentemente el gobierno cartista no tiene ningún interés en transparentar los fondos adicionales de Itaipú. ¿Qué significa esto? Que seguirá el “carnaval”, el despilfarro, nombramiento de amigos y poco o nada para atender los graves problemas del sector eléctrico y sociales del país.

En conclusión, no vamos a estar mejor. Solo unos pocos pasarán al frente como está ocurriendo. Y después en el 2027, si no es antes, hule, porque ya no vamos a recibir esos fondos adicionales de Itaipú.

Santiterito viajó ayer con su papá y supuestamente no tendrá costo para los contribuyentes, según la versión del jefe de Estado. Hmmmm...

¿Cuál será la función que desempeñará el hijo de Santítere en la delegación presidencial que va en misión oficial a EE.UU. y Taiwán?

Adivinen. ¿Quién estuvo en primera fila en el palco para observar el desfile? El “Patrão”. Además, Santítere subió a la tarima y fue primerito a saludar a su líder.

Por si alguien tenía dudas, como dice el refrán: Una imagen vale más que mil palabras.

“Re-Necho” se preparó para saludarle angá a Santítere , pero el jefe de Estado apenas le movió la cabeza. Se quedó con las ganas el intendente, quien fue ignorado olímpicamente.

El pésimo estado de la ciudad les sacó brillo a los festejos patrios. La ciudad sucia, calles rotas, plazas abandonadas, con “zorros grises” buscando a quién multar antes que ordenar el tránsito, etc.