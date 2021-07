Paraguay como líder en la adaptación al cambio climático

En camino a este importante evento, realicé una visita virtual a Paraguay, donde fui testigo de su abundante belleza natural a través del poder de la tecnología.

Aprendí más sobre los desafíos climáticos de Paraguay, pero también sobre su potencial para convertirse en un líder de la adaptación. Me complació conocer los impresionantes esfuerzos que están realizando tanto el gobierno como la sociedad civil, y me inspiraron especialmente los jóvenes activistas con los que hablé y su compromiso con su país. En respuesta, el Reino Unido se compromete a apoyar a Paraguay en esta misión global.

En los meses previos a la COP26, el Reino Unido está llevando cuatro pilares fundamentales a los gobiernos de todo el mundo, para acelerar el progreso hacia la consecución del Acuerdo de París: (1) Asegurar las cero emisiones netas a nivel global para mediados de siglo y mantener los 1,5 grados al alcance; (2) Adaptarse para proteger comunidades y hábitats naturales; (3) Movilizar la financiación; y (4) Trabajar juntos para alcanzar un futuro sostenible. Con este fin, realicé una visita virtual a Paraguay el lunes 19 y el martes 20 de julio pasado, ocasión en que aprendí sobre los esfuerzos de Paraguay para combatir el cambio climático, centrándose en la adaptación y la resiliencia.

Conocí y escuché a quienes están en primera línea del cambio climático, desde líderes gubernamentales y empresariales hasta académicos y jóvenes activistas. Gracias a la tecnología, y a un poco de ayuda en el terreno, comencé mi visita plantando un árbol de lapacho o tajy en el Parque Cerro Ñemby, a más 10.000 km de distancia; y terminé la visita hablando con el vicepresidente Hugo Velázquez.

Me he quedado con una gran sensación de esperanza para Paraguay, a pesar de los importantes retos a los que se enfrenta. Por un lado, los efectos del cambio climático se ciernen sobre su país, al igual que el resto del mundo, a través de sequías, inundaciones e incendios forestales. Estos tienen un impacto devastador en los ecosistemas de Paraguay, su economía y su gente.

Pero, por otro lado, el gobierno, el mundo académico, las empresas y la sociedad paraguaya están dando pasos en la dirección correcta para afrontar el reto. Este mismo mes el Gobierno paraguayo ha anunciado un nuevo y ambicioso conjunto de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC en inglés), que incluyen comunicación sobre la adaptación, lo que supone un gran paso en la dirección correcta.

Paraguay también celebró recientemente una importante cumbre sobre descarbonización para las máximas autoridades de Relaciones Exteriores de la región; y también presidió la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), un grupo de ocho países que comparten intereses y posiciones sobre el cambio climático. En varios lugares del país hay activistas, organizaciones públicas y privadas, y representantes de la academia realizando una importante labor de contribución.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Para aumentar la ambición, hago un llamamiento a las autoridades paraguayas y a las partes interesadas para que sigan aumentando sus objetivos, aprovechen su gran potencial y se conviertan en líderes de los esfuerzos de adaptación en la región y en todo el mundo. Al pueblo paraguayo, le insto a que continúe comprometiéndose y defendiendo estos esfuerzos, haciendo que sus líderes rindan cuentas de sus compromisos.

El Reino Unido está profundamente comprometido con ayudar a Paraguay a seguir avanzando en este esfuerzo global. He invitado a las empresas de Paraguay a unirse a nuestras iniciativas “Race to Zero” y “Race to Resilience”. También creo que es vital que Paraguay tenga una voz fuerte en la Alianza de Investigación para la Adaptación (ARA), un grupo de expertos de todo el mundo que ayudan a las personas, empresas y organizaciones a adaptarse al cambio climático. El gobierno del Reino Unido ha financiado anteriormente proyectos en Paraguay que tienen como enfoque los principios de adaptación y resiliencia, y estamos comprometidos a continuar este apoyo.

Hay un brillante camino por delante para esta orgullosa nación y el Reino Unido está con Paraguay en la realización de su futuro sostenible.

* Anne-Marie Trevelyan es ministra de Estado de Negocios, Energía y Crecimiento Limpio del Reino Unido y Campeona de Adaptación y Resiliencia del equipo organizador de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26).

@annietrev