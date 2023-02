Caen las máscaras

No es mucho lo que pasa pero no es poco. Es como que se ha empezado a perder algo del miedo, o como si se estuviera recuperando un poco de voz. Es como si el valor se hubiera abierto paso por entre el temor y la plata sucia. Es como si los poderosos, finalmente, invencibles no son. Y no se trata de color de pañuelo, partido, comité o seccional; trata de gente hastiada, empujando, cobrando coraje e impulso, hablando, reclamando un poco, exigiendo más. Demandando que las instituciones funcionen y cumplan con sus roles.

Contraloría amenazó con allanar IPS si no le entregaban demorada documentación sobre la deuda de USS 250 millones que están pidiendo desde el año pasado. El mismo ente contralor anunció a Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que entrarán a auditarlos; comunicaron los funcionarios, la metodología y cómo revisarán los actos administrativos.

Modestos vecinos de la Cooperativa San Cristóbal tomaron el timón de su mutual arrasada por el ex diputado Juan Carlos Osorio –vinculado también a presunto narcotráfico- y están yendo judicialmente contra poderosos (políticos, autoridades y periodistas incluidos) que saquearon sus fondos llevándose gruesas sumas de dinero que nunca devolvieron.

El Fiscal General electo Emiliano Rolón anunció que cuando la Fiscalía esté a su cargo –en un mes más toma el mando- se abrirá a la transparencia y al trabajo coordinado con inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), con Secretaría Nacional Anticorrupción además de la Dirección Nacional de Aduanas. Entre sus ejes primordiales fortalecerá la lucha contra delitos económicos, contra el narcotráfico, el crimen organizado y batallará contra delitos ambientales.

A la prófuga Dalia López se le “cayó” una camioneta que olvidó estacionada en un shopping. El caso se reavivó y están yendo finalmente sobre sus movidas financieras y su entorno cómplice.

El mismo día, y un par de horas antes de que detuvieran a Miguel Angel “tio Rico” Insfrán en Rio de Janeiro, la embajada de EEUU premió a agentes de la SENAD y a los fiscales antidrogas de A ULTRANZA, liderados por Marco Alcaraz, gente que se jugó la vida por una de las causas más difíciles de los últimos tiempos. La mejor noticia: por primera vez, en la foto de los yanquis, no apareció la Fiscal General del Estado. Quizá en la próxima, pero en esta, no estuvo. Déjennos soñar, por favor no nos despierten.

