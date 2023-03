Pensar antes de votar

No conozco otro hospital en peores condiciones que sea tan dolorosamente objeto del desinterés de las superlativamente llamadas autoridades, tan hábiles en fingir interés en un lugar que dejaron a su suerte hace mucho. No será raro ver a uno que otro candidato abogando nuevamente por la causa de construir un hospital nuevo y utilizando esa ajada promesa para sumar algún votante a su causa.

Las votaciones se acercan, nuestro deber cívico nos invita a involucrarnos mediante el voto y más que llevar la cédula a las urnas, llevemos la memoria.

No olvidemos que la salud del Chaco hace años está secuestrada por seccionaleros y zoqueteros de turno que son las y los primeros en aparecer en las fotos con todas las autoridades pero que a la hora del desastre, cuando las aguas inundan los hospitales, cuando no hay medicamentos en los puestos de salud y cuando no reponen las ambulancias descompuestas, no dan la cara.

Mientras tanto, hay parturientas que no pueden llegar a los hospitales, doctores operando con la luz de sus celulares, enfermeros reutilizando productos desechables y personas vulneradas en su derecho de recibir una atención digna.

No olvidemos que cualquier político que olvida a los más desvalidos y a los que no tienen posibilidades ni recursos, más que el voto, no merecen ni el saludo.

Por sobre todo, no olvidemos que el Chaco es abundante en recursos y que lo que falta es que el chaqueño se sacuda más y sea menos “sumiso” para exigir las respuestas que se merece. El cambio comienza por allí, todo lo demás es un cuento chino.

natalia.ortiz@abc.com.py