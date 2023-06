Colonia de nuevo

No deberíamos seguir tolerando esta corrupción entreguista de nuestros mandatarios: Los congresistas y presidentes que entreguen nuestra soberanía tendrían que ser destituidos y encarcelados, así de simple.

No quiero que me crean a mí, pero no es bueno ni sano negar los hechos. Voy a poner a consideración de ustedes sólo uno de los cada vez más numerosos ejemplos de enajenación de nuestra soberanía y de abyección servil de nuestros mandatarios a la Unión Europea.

La ley, es decir un instrumento normativo aprobado por el Congreso y por el Presidente, 5994 de 2017, es un claro ejemplo: “Aprueba la convención sobre la ciberdelincuencia, y el protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos”.

Su artículo 1 dice: “Apruébase la “Convención sobre la Ciberdelincuencia” adoptada por el Consejo de Europa en la 109ª Reunión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 23 de noviembre de 2001, y el ´Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia Relativo a la Penalización de Actos de índole Racista y Xenófoba cometidos por medio de Sistemas Informáticos´, adoptada en la ciudad de Estrasburgo, el 28 de enero de 2003 y cuyo texto es como sigue…”

Y el texto es la transcripción directa de las disposiciones europeas que nuestros congresistas y nuestro presidente convirtieron en ley de nuestra República.

Es decir, nuestros congresistas y nuestro presidente nos hicieron volver a los tiempos en que el rey de España enviaba sus directrices al Cabildo de Asunción para su implementación local, sin ninguna consideración por nuestras particularidades, solamente que ahora es peor, porque las normas europeas violan groseramente nuestra Constitución.

La ley 5994 es un solo ejemplo. Todo lo están haciendo así. Transformación Educativa pone en la Unión Europea la vigilancia de nuestra política educativa, el proyecto FOLUR enajena en su favor nuestra política agropecuaria, los proyectos de crédito de carbono somete a su tutela nuestro aparato productivo y así en todo, hasta las bicisendas y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dirigidos por las empresas europeas autodenominadas ONGs.

Nosotros no pagamos ni sostenemos unos Poderes Legislativo y Ejecutivo para que sean el vehículo del restablecimiento del poder colonial europeo. Eso es traición a la Patria, es la destrucción de nuestra Independencia. Los responsables de esta situación deberían ser procesados y condenados.

Espero que el nuevo Congreso y el nuevo Ejecutivo, elegidos el 30 de abril en las elecciones más controladas de toda nuestra historia, reviertan drásticamente esta vergüenza y deroguen todas estas normas coloniales que causan pobreza, lastran nuestro desarrollo y anulan nuestra Independencia.

evp@abc.com.py