El último informe: el país e Itaipú

En un cierre de 5 años, presentó números en distintas áreas, dando énfasis a los puntos de institucionalidad e infraestructura.

Los informes de gestión son siempre importantes, balances de lo que el Ejecutivo ha realizado, y línea de base de lo que nos queda mirar para adelante.

Como último informe de gestión del quinquenio que le cupo administrar, este informe es a su vez una línea de base de los desafíos que le tocan asumir al nuevo gobierno, en un escenario con hitos estratégicos como la oportunidad histórica de Itaipú.

El informe sobre Itaipú

Itaipú, como llave para el desarrollo, ha sido una de las claves de estos 5 años de gobierno, y es una de las claves del próximo gobierno que asume el 15 de agosto.

En el informe presidencial se destacaron los números en materia de generación de energía, las acciones de responsabilidad social de la entidad (fondos sociales) y las obras realizadas, todas ellas de gran importancia, pero pequeñas en porcentaje y magnitud con relación a lo que nos corresponde.

Los silencios, en este caso, hablan mucho más que lo dicho. El informe no habló del acta secreta, hito que casi cuesta el cargo al presidente saliente en el 2019; no habló de la deuda espuria, auditada y pese a ello pagada en su totalidad este año; no habló del narcotráfico y contrabando en el territorio de la entidad.

Tampoco habló de la forma de toma de decisiones interna y las tensiones en la entidad; no habló de los fondos que no ingresan al Presupuesto General de Gastos de la Nación; ni habló de la demanda actual que está viviendo la entidad ante la CIDH por negarse a transparentar información pública.

Los silencios

A lo largo de estos 5 años, estos silencios sobre los temas estratégicos de Itaipú han sido la constante en los informes de gestión de Abdo.

En el primer informe en 2019, mientras el 01 de julio el presidente daba su informe mencionado vaguedades sobre Itaipú, por debajo de la mesa se estaba negociando el acta secreta que posteriormente explotó.

En el tercer informe en 2021, mientras daba su informe con nuevamente generalidades, se estaba terminando la auditoría de la deuda demostrando su ilegalidad, la cual, hasta la fecha, el presidente nunca comentó.

Asimismo, estos silencios son hoy la constante del gobierno electo de Peña. En los distintos puntos de política exterior detalla las acciones a emprender -como el cambio de la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén-, menos en Itaipú, donde se limita a respuestas vagas y genéricas.

Los desafíos

Necesitamos respuestas concretas, ante los desafíos concretos que afrontamos. A la fecha, el país no cuenta con una estrategia nacional que ponga al Paraguay en el centro, para dar el salto de calidad que necesitamos, y que en esta oportunidad histórica podemos dar.

Tenemos temas estratégicos a encaminar, que exigen debates amplios, consensos nacionales, y acciones decididas, entre ellos:

El uso local y la comercialización de nuestra energía paraguaya de Itaipú.

Los planes ante el agotamiento de nuestras fuentes energéticas en la próxima década.

La situación de los royalties, su magnitud y su destino.

El agotamiento de los fondos de FONACIDE.

La deuda ilegal sobrepagada, y hasta hoy impune.

El ingreso de los fondos de Itaipú al Presupuesto General de Gastos de la Nación y su auditoría soberana por el Estado paraguayo.

El esquema de toma de decisiones y el control de las direcciones principalmente en manos brasileñas.

El acceso a la información pública de Itaipú, y la situación actual de la demanda internacional de Itaipú ante la CIDH.

Los cambios la Anexo C y al Tratado, y la estrategia para llevarlos adelante.

Sigamos atentos, poniendo la lupa en los puntos, para avanzar en este camino de desarrollo que, desde la acción firme de la ciudadanía, podemos lograr.

* Politóloga, docente e investigadora. Integrante de la Campaña Itaipu ñane mba´e. @cvuyk. ceciliavuyk@gmail.com