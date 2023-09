Latinobarómetro y democracia

Y sobre esa abdicación intelectual se construye el relato de estos sinvergüenzas, los globalistas, totalmente resueltos a destruir a la democracia, justamente, para reemplazarla por la reivindicación de Mussolini, la “gobernanza 4.0″ del Foro Económico Mundial (FEM).

El viernes 15 pasado, con motivo del Día de la Democracia, refritaron datos de “Latinobarómetro, para alimentar la narrativa totalitaria.

La Corporación Latinobarómetro forma parte de una red de ONG dedicadas a incidir en el relato del FEM en el mundo, como Eurobarómetro o Africabarómetro, en las que las líneas se articulan vía sendos “Consejos Asesores Internacionales”, con soporte de organismos tales como la “Organización de Estados Iberoamericanos”, la misma que transmite la línea del FEM a nuestro sistema educativo vía ley 6659 (“Transformación Educativa”).

Según esta ONG, los paraguayos somos en mayoría nazis que apenas soportamos la democracia. El relato es que el ochenta por ciento de nosotros está insatisfecho con el sistema, que solo 40% tolera al sistema y otros dibujos como esos.

Sería muy bueno que Marta Lagos, la persona que desde hace muchos siglos dirige esta ONG, transparente su “encuesta” paraguaya: a quién encuestó, su universo, en qué zonas, qué niveles sociales, culturales y qué afinidades políticas; que transparente las preguntas, porque cómo se pregunta decide los resultados de cualquier sondeo; cuándo realizó su encuesta y demás cuestiones obvias que no logré encontrar en ninguna búsqueda.

Agradeceré a Marta o a sus agentes locales que me compartan esos datos ya que no los pude encontrar googleando.

No tengo ninguna encuesta mía para anteponer a la de la narrativa del FEM, pero tengo la leve impresión de que a cualquier paraguayo que se le pregunte si quiere renunciar a sus libertades y derechos, va a contestar que no, al mismo tiempo que podría contestar que los sucesivos gobiernos le parecen lamentables.

Después de las demasiadas experiencias que estamos teniendo sobre la manera en que las ONG del FEM mienten y manipulan, personalmente no le creo a Latinobarómetro ni su nombre. No les creo nada. Y para sacarme de mi creencia quiero que me muestren sus números.

No creo que sea saludable lo que hacen algunos de suponer que esta ONG del FEM es distinta a otras ONG del FEM. No dicen la “palabra de Dios”, sino que propagan elementos que alimentan la idea fascista del FEM de reemplazar la democracia con su mussoliniana “gobernanza 4.0″.

evp@abc.com.py