Cerrando el año

Todo hasta que uno de ellos propuso un tema de actualidad: el grosero manejo del presupuesto público para beneficiar a la parentela de los políticos.

-Vamos a tener que laburar más todavía el próximo año para seguir manteniéndoles a los familiares de estos zánganos -empezó diciendo- ya no es solo a ellos, sino a toda su parentela y operadores políticos.

Otro lo secundó, desempolvando un catálogo de groserías para documentar la rabia que le daba el ver todos los casos publicados en los medios estos días.

- Encima le exponen a sus hijos sin asco - complementó otro, quien generó la reacción del parroquiano de al lado, quien levantando la voz le dijo que todos los contratados discrecionalmente eran mayores de edad, y que si estaban siendo expuestos al repudio público era porque ellos también habían aceptado ir a ocupar un cargo a sabiendas de que estaban allí por la negociación y la prebenda obtenida por sus papás.

El más conservador del grupo quiso relativizar todo, diciendo que esto siempre se hizo, y que ahora solo se conocen más las cosas porque se puede acceder a la información pública. Argumentó que no se puede hablar jurídicamente de nepotismo porque la ley define que el nepotismo solo lo comete quien contrata directamente a sus parientes.

Y remató diciéndoles que este es un proceso y que ahora se va a llamar a un concurso para nombrar a cincuenta personas por sus propios méritos.

- Consuelo de tontos entonces, que nos sigan metiendo el dedo en el c… - le respondió inmediatamente uno, desatando una discusión y griterío en la mesa, haciendo que los demás clientes del bar mirasen asustados hacia allí y que el dueño se acercara pidiéndoles que bajaran un poco el volumen.

El Profe, quien como siempre escuchaba a todos antes de hablar, se dispuso a hacerlo, generando la inmediata atención y silencio en la mesa.

No caigamos en la trampa -comenzó diciendo- esto que hace el presidente de Diputados es simplemente un manotazo de ahogado, porque no puede explicar de forma decente por qué el siguió manteniendo este modelo prebendario con el que garantiza el apoyo de sus colegas beneficiados con la contratación de la parentela. Es una vieja práctica, es cierto, pero no quiere decir que no sea inmoral privilegiarle a alguien por el solo hecho de ser el hijo, la hija, la nuera o el yerno de. Ahí está por ejemplo el concurso lanzado en estos días por el Banco Central del Paraguay para contratar a funcionarios técnicos, que con toda la formación y méritos que se les exige para concursar, apenas van a ganar menos del cincuenta por ciento de lo que perciben estos “nepobabies” como les llaman ahora - siguió diciendo el profe, ante la atenta mirada y silencio del grupo.

-Trataron de argumentar primero que eran cargos de confianza, cuando que los cargos de confianza están expresamente definidos por ley -les siguió diciendo- luego nos salieron con la historia del ahorro de dinero público, por haber usado menos rubros que los disponibles, cuando que en realidad la discusión es la prebenda y el nepotismo. Y después, acorralados por lo indefendible, nos salen con la historia de que no es nepotismo porque el que contrata no es pariente de los beneficiados. Mentira. Que lean el diccionario. Es usar un cargo para lograr la designación de familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad. Lo que nos rebela es que nos pretendan tomar de idiotas - sentenció, con una expresión poco habitual en él, que generó la cara de sorpresa de varios de los parroquianos.

Y antes de que comenzaran nuevamente los chistes para intentar distender el ambiente, alguien jura haber escuchado al profe diciendo algunas groserías más, y algo relacionado al agotamiento de la paciencia ciudadana.

