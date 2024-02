Política y niños de la calle

Y si esto es muy poco, ví a un joven rebuscarse en la basura. Son escenas cotidianas que golpean mucho. Realidades de todos los días que no podemos negar ya que no se puede tapar el sol con un dedo. Ni hablemos de los jóvenes que se drogan y los delincuentes que atacan en las calles para robar carteras y celulares. La sociedad está en total decadencia moral y no conocemos la fórmula para salir de esta crisis.

Es que si los que están arriba roban a lo grande, los que están abajo roban lo que pueden. El mensaje que dan las autoridades y políticos metidos en la corrupción, es horrible. No son ejemplos de nada bueno. Son las peores plagas que destruyen el tejido social y crean esta podredumbre que lastima nuestra moral. Los niños de la calle, son vulnerables y les puede ocurrir cualquier cosa. Están completamente desprotegidos y pueden sufrir abusos y violaciones. Donde están la CODENI, jueces, defensores y fiscales de la Niñez y la Adolescencia. Donde está el ministro de la niñez que discursea al pedo, día y noche y no hace nada. Donde están los centenares de ONG que comen plata que recibe de todos lados. Donde están intendentes, gobernadores, diputados y senadores. Donde están todas las autoridades que en sus campañas proselitistas prometieron el oro y el moro, y rodos los milagros para resolver estos dramas.

Los niños de la calle están por Asunción y zona central recorriendo las arterias entre vehículos, subiendo y bajando. Están por cercanías de la terminal, donde secuestran a niñas indígenas y las violan. Están cerca de los mercados y las tiendas. Están cerca de escuelas, colegios y universidades. Están por Artigas, Perú, Mariscal López, República Argentina, Eusebio Ayala, España, kubischek, Choferes del Chaco y Madama Lynch. En todas partes se encuentran por si alguna autoridad quiere mirar y comprobar lo que aquí se escribe. Dejen ya de sentarse cómodamente en sus sillas y vayan a observar la realidad de esos niños indefensos. Para eso se les paga sus trabajos con nuestros impuestos.

Hay suficiente plata con FONASIDE y los royalties. Con las donaciones y el dinero de la Unión Europea y cuantos otros ingresos que desconocemos. No desean resolver el problema porque así las mismas fundaciones siguen lucrando a costilla de esos olvidados de siempre. Y el gobierno seguirá creando miles de programas para ganar plata y no llevar nunca a cabo. Si comen dinero destinado a merienda y a útiles escolares, cómo no van a robar lo presupuestado a otros campos. Es increíble la inacción del gobierno en temas de niños de nuestro país que no tienen salud, no tienen comida y no tienen escuelas. Nada tienen estas criaturas por culpa de nuestras autoridades inútiles, haraganes y corruptas. No tenemos que callarnos y tenemos que exigir que solucionen estas problemáticas. O sino convocamos a una desobediencia civil y dejamos de pagar los impuestos para ver de donde sacan el dinero. Algo hay que hacer para presionar al gobierno. Los niños se merecen un futuro.

blila.gayoso@hotmail.com