Quien dice pirámide de Kelsen quiere engañar

Quisiera referirme a un discurso que en los últimos tiempos ha cobrado influjo y viene eclipsando el derecho en Paraguay, el cual parece condensarse bien en una comprensión particular de la llamada pirámide de Kelsen. No sé cuándo comenzó este espectáculo, pero, antes de que empiece su siguiente temporada, me interesa llamar la atención sobre sus consecuencias negativas para la democracia constitucional.