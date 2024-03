El acoso legal a la libertad de prensa

Hace exactamente 225 años, en los albores de la Revolución francesa, la Asamblea Nacional aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el enunciado de ese artículo 11 constituye uno de los pilares fundamentales de la legislación universal sobre libertad de expresión.

La libertad de prensa es la base misma de la democracia y la justicia. Gracias a ella, tenemos todos los datos que necesitamos para formar nuestra opinión y decir la verdad a quienes están en el poder. Toda nuestra libertad depende de la libertad de prensa. Pero en todos los rincones del mundo, la libertad de prensa está bajo acoso. (António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas).

En efecto, nadie puede dudar o poner en tela de juicio que la libertad de prensa es uno de los bienes más preciados de una sociedad democrática y esto por cuanto que constituye una garantía de la vigencia efectiva de las otras libertades que rigen la vida de los pueblos civilizados. Es una conquista irrenunciable de la humanidad. Solo los gobiernos totalitarios y dictaduras no la permiten y persiguen a los medios de comunicación que no están alineados a sus antojos despóticos.

Y viene al caso lo antedicho ante las lamentables y porque no decir veladas amenazas hechas a varios medios periodísticos y periodistas en particular por parte del abogado Pedro Ovelar al expresar que la prensa deberá rendir cuenta.

El abogado Ovelar desconoce o directamente no le importa, por ello esas veladas amenazas, que la labor periodística es más que nunca una labor necesaria tanto que ha sido crucial en la revelación de escándalos de corrupción algo ya cotidiano en nuestro medio y que es de obviedad molesta al poder fáctico, generalmente corrupto. Intimidar y silenciar a los medios de comunicación y que los debilite es la consigna de quienes detestan la libertad de prensa. La persecución de los medios de comunicación, de la índole que fuere, suele ser la demostración más clara y contundente de la amenaza contra la libertad de prensa.

Estamos siendo testigos de tendencias preocupantes. Es alarmante el impacto de las amenazas sobre la libertad de prensa. Los poderosos o funcionarios de alto rango de los gobiernos utilizan el sistema judicial para amordazar a periodistas y medios, y así impedir la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público.

El sistema judicial, Poder Judicial y en particular el Ministerio Publico, en decadencia total, que dice representar a la sociedad, no pueden estar sometidos a esta práctica permitiendo la utilización de denuncias contra periodistas o medios, ya que el único objetivo de esa defensa legal no es otra que intimidar y silenciar a la prensa crítica, más aún cuando que en materia de libertad de prensa y expresión nuestros tribunales dan inseguridad jurídica, lo que no es tolerable y deben cambiar.

El derecho a informar y recibir información se encuentra en una situación crítica. La libertad de prensa es fundamental para el control del poder, la cultura del chantaje no puede tener carta de naturaleza alguna en una sociedad con valores éticos. En democracia se tiene que respetar la labor del periodismo.

aamonta@gmail.com