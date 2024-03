Dionisio y la épica de sus desembarcos

No se preocupen. No me voy a ocupar hoy de “ese” Dionisio, sino del Dionisio de calidad, de ese que nos genera orgullo a una enorme cantidad de compatriotas. Del Dionisio al que la patria le debe, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica que pervive pese a lo que se robó y se roba. Quiero hablar del Dionisio íntegro, que jamás vendió su dignidad, que no traicionó sus principios. Quiero hablar de mi amigo Borda, mi correligionario aurinegro.