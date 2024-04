Política y Universidad Nacional

Los universitarios se pusieron firmes y no abandonaron la lucha hasta que el viceministro de Educación, Federico Mora se sentó a conversar con los representantes de las facultades y pidió disculpas. Algunos legisladores como Yamil Esgaib trató de ignorantes a los jóvenes y el ministro de Finanzas, también hizo caso omiso a las peticiones. Estas actitudes incorrectas lejos de calmar las aguas, enervaron más los espíritus y los chicos no pararon hasta conseguir una mesa negociadora. Pretenden derogar la Legislación denominada hambre cero.

No se llegó a resultados esperados, pero por lo menos ayer lunes ya volvieron a clases en las distintas facultades y seguirán en vigilia permanente hasta llegar a un acuerdo positivo para los estudiantes. El caso todavía no termina. El Presidente de la República pidió informes sobre los recursos económicos que necesita la Universidad Nacional y qué destinos tendrían ese dinero. Federico Mora señaló que no existe ningún Plan Nacional para la Educación Superior en el Paraguay, lo que resulta verdaderamente preocupante. Con la eliminación de Fonacide, desaparecen los recursos para las investigaciones científicas, que es uno de los objetivos principales de estas altas casas de estudios.

En estos centros, sobre todo Medicina, Ingeniería y Ciencias Sociales, siempre se produjeron grandes movilizaciones buscando reivindicaciones. En 2017 lograron tomar 12 rectorados y procesar a Froilán Peralta. En tiempos de la dictadura de Stroessner también salieron a las calles los médicos de Clínicas pidiendo reajustes salariales. La facultad de ingeniería se destacó siempre por ser muy combativa. Todos queremos que la Universidad Nacional sea de excelencia. Que se convierta en un faro de las ciencias y los conocimientos, donde los alumnos tengan interés por aprender y los profesores en enseñar. Que se actualicen y realicen intercambios con las mejores universidades del mundo de hoy.

Algunos personajes afirmaron que los estudiantes estuvieron movidos por políticos opositores que perdieron en las elecciones pasadas. No hay que permitir que se conviertan en seccionales coloradas ni bastiones al servicio de la oposición. Está muy mal que los politiqueros baratos quieran manipular a los estudiantes. Por eso nuestra juventud necesita una buena preparación desde la primaria, pasando por la media hasta ingresar en la Universidad. Con juicio crítico y análisis correcto de la realidad, es muy difícil que se dejen engañar. Si se invierte más dinero en la investigación podemos sobresalir y competir. No es como dijo Santiago Peña que no es el título lo que da trabajo sino el Partido Colorado. Estos conceptos dañan mucho a los jóvenes y a toda la sociedad, Ojalá el gobierno cambie de actitud y pueda facilitar los recursos a la Universidad Nacional para tener calidad y excelencia. No son apetencias políticas mezquinas las que deben primar sino la avidez de aprender y ser los mejores. Es la única forma que vamos a salir de ese atraso endémico donde estamos metidos por culpa de las autoridades que no se interesan por la educación básica menos por una académica superior.

