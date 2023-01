Operación Jerjes I: esposa y hermano de supuesto narco prófugo van a juicio

La jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, tras llevarse a cabo la audiencia preliminar, a través de su AI N° 364 resolvió que Ninfa Villasboa Chamorro (36), Francisco Delosanto Ayala (51), alias chapeu (sombrero en portugués), esposa y hermano de Narciso Ayala, así como Sirio Eudes Riquelme Bazán (32), alias cambista, afronten juicio oral y público.

Los tres fueron acusados por la agente fiscal Lorena Ledesma por el hecho punible de asociación criminal por la Ley 1.340/88 de Drogas y su modificatoria Ley N° 1.881/2002, y lavado de dinero por el Código Penal, todos en carácter de coautores, esto en el marco de la operación Jerjes I.

Así también la magistrada dispuso que se mantengan las medidas cautelares de prisión preventiva para Francisco Delosanto Ayala y Sirio Eudes Riquelme, quienes en consecuencia deberán seguir encerrados en la penitenciaría Padre Juan de la Vega de Emboscada, y el arresto domiciliario para Ninfa Villasboa.

Igualmente la jueza dispuso el mantenimiento de distintas medidas cautelares de carácter real, sobre inmuebles y vehículos que fueron incautados en el marco de la investigación y que se encontraban en posesión de los acusados.

Narciso Ayala, blanco de la operación Jerjes I

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma en su requerimiento conclusivo, Narciso Ayala, alias Bugao, “creó una organización criminal que se dedicaba al transporte de cocaína desde Perú y Bolivia y de marihuana, utilizando como base el inmueble habitado por Pablo Martínez Groessinger y Carmen Jazmín López Florentín, ubicado en zona de Gasory a orillas del río Piratyi”.

Desde ese inmueble, las sutancias eran trasladadas hacia el Brasil. Esta actividad, la llevaba a cabo Narciso Ayala desde el 2012, sacando provecho de la permeabilidad fronteriza de la zona de Salto del Guairá y la de Guaíra, en el vecino país.

Estos hechos llevaron a que la justicia brasileña abra investigaciones contra Bugao por hechos punibles relacionados al tráfico de drogas y conductas conexas, además de tráfico de armas, producción y conductas afines, según se señala en el escrito del Ministerio Público.

Con el dinero que ingresaba como ganancia por la venta de la sustancia, Ayala conformó una estructura en la que utilizó a parientes y allegados, para lavarlo a través de diversas inversiones, en vehículos de alta gama, inmuebles y creación de sociedades.

De hecho, esta actividad era llevada a cabo por su pareja sentimental Ninfa Villasboa, su hermano Francisco Delosanto Ayala, y Sirio Eudes Riquelme Bazán, además de otras personas más, que operaban dentro del departamento de Canindeyú, pero por sobre todo en Salto del Guairá.

Ayala simulaba ganancias con vehículos e inmuebles

Según los datos colectados por el Ministerio Público, los integrantes de la estructura narco desempeñaban distintos roles, es así que Narciso Ayala, en su carácter de líder y financista, desde el inicio de su incursión en este ámbito adquirió vehículos de alta gama e inmubles den Canindeyú y simulaba las ganancias a través de inversiones inmobiliarias.

Por otra parte, en 2015, Ayala conformó la empresa denominada “4 Hermanos de Canindeyú SRL”, de forma conjunta con Ninfa Villasboa. Esta firma además es propietaria del establecimiento rural denominado “Estancia Ayala”, que en 2021 registraba un total de 158 cabezas de ganado, adquiridas con dinero obtenido del tráfico de drogas, según la Fiscalía.

Esposa de Ayala, la principal lavadora

Durante la etapa investigativa, la fiscala Lorena Ledesma detectó que Ninfa Villasboa, pareja del líder, era quien recibía de forma periódica sumas de dinero que formaba parte de la ganancia que dejaba el narcotráfico, como miembro activo de la estructura desde el año 2012 hasta el 2021.

En ese sentido, simuló el origen de los activos que le entregaba su pareja, a través de varias modalidades que evolucionaron con el paso del tiempo. Primeramente, adquirió lotes desde 2012, luego, realizó edificaciones lujosas en estos, todas de características muy similares. Incluso, varios de estos bienes los inscribió a su nombre, y otros quedaron a nombre de los vendedores.

En total son 12 los inmuebles vinculados a Ninfa Villasboa, ubicados en los distritos de Salto del Guairá y también Ybyrarovana. Todos estos fueron allanados el 27 de octubre de 2021, en la ejecución de la operación Jerjes I en la que fueron detenidos ella, Francisco Delosanto Ayala y Sirio Riquelme.

También se constató que, en 2014, ella se inscribió como contribuyente ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y declaró como una de sus actividades “alquiler de bienes propios”, a modo de justificar sus adquisiciones ante las entidades bancarias.

Colaboración del hermano

En cuanto al hermano de Narciso Ayala, Francisco Delosanto Ayala, la Fiscalía le atribuye que como hombre de confianza de Narciso y parte activa del grupo criminal, siguió instrucciones y simuló el beneficio obtenido del tráfico de drogas, a través del usufructo de la vivienda ubicada en Gasory de Salto del Guairá, y que fue objeto de contrato de alquiler simulado con Ninfa Villasboa.

También simuló las ganancias con la compra de vehículos como una Toyota Corolla, año 1997, con matrícula KAA 864; un auto Toyota Premio, año 2002, con patente AAAO 087; una camioneta Chevrolet S10, año 2015, con placa BUP 114, por US$ 30.000; así como una Toyota Hilux, año 2015, con matrícula BVJ 450, por valor de US$ 35.000; otra Toyota Hilux, con matrícula BBX 862, por la suma de de US$ 20.000.

De la misma forma, Francisco Ayala adquirió una camioneta Volkswagen Amarok, año 2017, por la suma US$ 10.000, y también retiró de Sirio Eudes Riquelme Bazán la suma de R$55.000 pertenecientes al líder, luego de hacerlos circular en diferentes casas de cambio.

El cambista

Por su parte, Sirio Riquelme, alias el cambista, un supuesto colaborador de Narciso Ayala, era el encargado de llevar de realizar el cambio de divisas, en distintas casas de cmabio, con el dinero producto de la venta de sustancias estupefacientes, a fin de convertir el mismo en dinero de circulación nacional y con ello facilitar el ingreso del capital al sistema financiero local.

Entre 2018 y 2020, través de “CETEG Cambios S.A.”, Sirio Eudes Riquelme Bazán llevó a cabo operaciones por el monto total G. 185.995.322; mientars que con la firma “Cambios Alberdi”, entre el 2017 y 2019, efectuó operaciones US$ 6.906,46 en compra, US$ 2.637,51 en venta, en arbitraje US$ 6.064 y en canje US$ 7874, un total de US$ 24.169.

Mientas que con la casa “Cambios Triple C”, efectuó operaciones en los años 2017 y 2018 para la estructura, por un total US$ de 19.257.

También llegó a operar con la firma “Norte Cambios”, a través de la cual operó entre 2018 y 2021, por una suma de US$ 300, G. 199.500 en el 2018; R$ 17.506 y US$ 150 en 2019, R$ 131.240 y US$ 7541 en 2020. Con “Mundial Cambios”, integró al sistema financiero para la estructura, entre 2019 y 2021, operaciones como: año 2019: US$ 1.809 y R$ 52.178; en 2020, R$ 41.425; en 2021, R$ 24.588, US$ 7.000 y G. 21.998.000.

Todas esas sumas de dinero que le eran confiadas a Riquelme, de nuevo volvía a entregarlas a miembros de la estructura, en específico a Francisco Delosanto Ayala alias “Chapeu”.