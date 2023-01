Brasil: ladrón mordió a turista paraguaya en la cara y le provocó herida de 14 puntos

El ataque a la joven paraguaya Alyna Barrientos Calaça, de 18 años por parte del asaltante ocurrió pasado el mediodía de ayer miércoles, específicamente en las playas del barrio Cruz de las Almas, en la ciudad de Maceió, capital del estado brasileño de Alagoas, al Nordeste.

La joven fue hasta esta ciudad, ubicada a 5.000 kilómetros de Asunción, para visitar la casa de su abuela materna.

Se encontraba en su visita cuando, al hacer un recorrido por las calles, sacó su celular y fue asaltada por un malviviente que, más allá de solo asaltarla, la atacó mordiéndola en la boca. El atacante le provocó una gran herida a la joven y los médicos le tuvieron que hacer 14 puntos.

La compatriota fue auxiliada por unos obreros, quienes redujeron al asaltante. Este intentó escapar, pero aún así fue detenido por la Policía.

Deberán operarla

Entretanto, la paraguaya será intervenida quirúrgicamente y la operación será pagada por el estado de Alagoas.

Aleide Calaça, madre de la joven Alyna Barrientos Calaça, declaró en contacto con ABC Color que estaba en videollamada con su hija cuando ocurrió el hecho. Lamentó que la chica incluso entregó su celular al ladrón, pero aún así el malviviente reaccionó agresivamente, mordiéndola.

Lo peor fue que, al notar que el celular era un iphone y que, por sus características de seguridad, no puede ser usado tras el robo, lo arrojó al suelo e intentó huir, cuando fue reducido por los albañiles.

La madre relató que la joven fue llevada a un hospital público de urgencia, pero reclamó que la costura fue mal hecha. Si bien el delegado de la ciudad de Maceió se comprometió a que costearán la cirugía de la joven, la mujer no está tan convencida de esta intervención. “Es una herida en la cara, un lugar que no se puede esconder, y no quiero que cualquier médico le haga la intervención, quiero interiorizarme bien sobre el profesional y que un cirujano evalúe bien a mi hija”, pidió la madre.

Pide un resarcimiento económico

Más allá de la cirugía, Aleide Calaça pide a la Secretaría de de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, que le ayuden a que el estado brasileño les haga caso y le entregue un resarcimiento económico por todos los gastos que está teniendo, tanto en atención de su hija como en viajes de avión, así como el gran daño físico y psicológico que sufrió la joven paraguaya en lo que deberían ser unas vacaciones familiares.