Diputado liberal denuncia amenazas por parte de un narco peruano

Hace algunas semanas, el diputado liberal Arnaldo Andrés Rojas Feris, representante del departamento de Concepción, presentó una denuncia por las amenazas de supuestos narcotraficantes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Hace dos semanas o tres empezaron enviando los mensajes, preguntando por una persona que se pueda poner en contacto con ‘El Toro de Perú'. Que quiere hablar con una persona (...) Le envió a mi hermano en su Facebook y después le envió a mi sobrina que tiene una pizzería, que querían hablar ya conmigo”, relató.

“Ahí le llamo y me reclama dinero que quiere que le ponga en un cambio de Ciudad del Este. Yo le digo que no trabajo en eso y que tenemos que aclarar, que no tengo nada que depositar y ahí se pone más tenso. Ahí hago la denuncia en la Fiscalía”, prosiguió.

“Después de unos días cambia, ahí ya me envía una foto que baja de las redes sociales de un hermano mío. ‘Tu hermano es el que me jodió, deposítenme’, decía”, relató el diputado y, a la vez, comentó que desde aquel momento la Fiscalía solicitó resguardo para él y su hermano.

Agregó que desde el sábado pasado las amenazas ya empezaron a manifestarse, comentando que efectuaron disparos contra la casa de su cuñada -la esposa de su hermano amenazado-, ubicada en Pedro Juan Caballero.

No tiene relación con el cargamento, asegura diputado Rojas Feris

El diputado aseguró que “de ninguna manera” tiene relación con el tráfico de drogas ni con el cargamento de cocaína no pagado que reclama el supuesto narco de origen peruano.

Comentó que podrían ser estafadores los que están amenazándoles a él y su familia. “Con ayuda de Dios y los investigadores tiene que salir a luz la verdad”, sostuvo.

Le habrían incriminado, afirmó

Feris Rojas comentó, asimismo, que recibió dos videos por parte de los que lo amenazan. En ambos se observa a un horqueteño, a quien -indicó- conoce e identificó como Juan. “Hace más de seis años que no vive acá, vive hacia Bolivia, trabajaba en la política, un albañil era”, mencionó.

Este supuestamente sería la “garantía humana” de la carga de droga cuyo pago se exige al diputado y estaría secuestrado por los presuntos narcotraficantes. El hombre -en el video- solicita que se pague y menciona que fue a Bolivia enviado por otro horqueteño identificado como Gustavo Casco, según comentó el político liberal.

“En el primer video dice la garantía humana que Gustavo Casco le envió ahí y que por qué le hacen esto; que paguen al patrón y todo eso. Después, en otro video (la garantía humana) dice que ‘Gustavo Casco me envió acá' y que la carga era para el diputado Andrés Rojas Feris”, declaró.

“Lo que no sabemos es si ese Gustavo Casco es el que me nombró o si la garantía humana me incriminó. Esa es la pregunta”, dijo. El diputado, en ese sentido, indicó que buscaron a Casco para que aclare la situación, pero este se encuentra prófugo.

“Garantía humana”, nuevo modus operandi de narcotraficantes

El fiscal Federico Delfino comentó a ABC que actualmente los narcotraficantes que operan en la zona norte del país están aplicando un nuevo modus operandi en el tráfico de drogas. Este consiste en el envío de cocaína desde Bolivia hacia nuestro país mediante una avioneta. En el retorno, la aeronave debe volver con una “garantía humana”, quien regresa al Paraguay solamente una vez consumado el pago por la carga.

Otro detalle que reveló el diputado liberal es que el número telefónico del cual recibió la amenaza coincide con la línea desde la cual se realizaron amenazas en otro caso similar, que también está relacionado al narcotráfico.

El caso mencionado es el que tiene relación con el cambista Vicente Centurión, de Ciudad del Este, quien está con paradero desconocido desde agosto del año pasado y cuyos raptores negociaron con el hijo de la víctima a través de números de Bolivia, Brasil y Perú.

Delfino, por su parte, no quiso confirmar si ambos casos tienen relación.

Rojas Feris, con sendos antecedentes

Arnaldo Andrés Rojas Feris cuenta con una serie de antecedentes. En 2019, una lujosa camioneta robada en un asalto a mano armada en el Brasil fue retenida por la Policía de Yhovy, Canindeyú, con una chapa legislativa que estaba a nombre del diputado. El liberal dijo -y volvió a reiterar este lunes- que la chapa encontrada era una “alternativa” que habría sido hurtada por su chofer.

Rojas Peris, en abril del 2020, nuevamente fue objeto de polémica luego de ser denunciado por estar presente en una tala ilegal de árboles nativos dentro del Parque Nacional Serranía San Luis de Concepción. El diputado liberal dijo en aquella ocasión que estuvo en el sitio para constatar una denuncia de supuesto avasallamiento de derechos de un tercero.