Feminicida de 87 años no tiene sitio a dónde ir y nadie quiere hacerse cargo de él

Dionisio Cresente Cibils está postrado en una cama en la Comisaría 3° Central de Luque porque nadie lo quiere recibir ni hacerse cargo de él.

“No se le recibió en el Hospital Psiquiátrico porque no se reúnen las condiciones necesarias para ser paciente de ese hospital según refiere la Asesoría Jurídica de dicho nosocomio”, informó el comisario principal Arnaldo Irala, jefe de la Comisaría 3° Central de Luque, en declaraciones recogidas por ABC TV.

El jefe de la dependencia policial consideró la situación como “incómoda”, ya que tienen que cuidarlo por humanidad y no corresponde que esté en la comisaría con la edad que tiene y por las condiciones del sitio.

“Él continúa acá a nuestro cargo, es una situación un poco incómoda por la condición en la que él se encuentra. Está convaleciente, con varias heridas, y aparte de eso la edad y varios tipos de medicamentos que él está consumiendo. Ahora también estamos teniendo el inconveniente de que por momentos niega alimentarse, no quiere alimentarse”, añadió.

Nadie quiere hacerse cargo de él

“Hay momentos en el que está bien, hay momentos en los que refiere que él no tenía que estar vivo, y ese es un resguardo especial que le estamos dando en la comisaría. Él no tiene familiar directo acá en Paraguay, tiene dos hijos que viven en Argentina. Desconocemos la situación de los mismos”, explicó Irala, quien indicó que hay abogados que están intentando ver dónde lo pueden ubicar. Sus sobrinos que viven en Paraguay aseguran que no tienen las condiciones necesarias para llevarle a su residencia.

“Es un caso totalmente atípico, presenta rasgos psiquiátricos y es un feminicida”, concluyó Irala.

María Mercedes Ruiz Díaz de Cibils (69), esposa de Dionisio Cresente Cibils, fue asesinada martillazos por este el pasado 5 de febrero en horas de la noche en una casa ubicada sobre Ignacio Pane casi ruta Las Residentas, barrio Ykua Duré de Luque.

El fiscal Silvio Alegre imputó al hombre y pidió para él arresto domiciliario a raíz de su avanzada edad. Sin embargo, no hay sitio donde puede cumplir esa orden.