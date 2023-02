Luque: roban en un descuido G. 20 millones y autora sería la misma de caso en Fernando

Clemente “Kuki” Riveros es una persona que denunció que le robaron de su camioneta cerca de G. 20 millones después de salir de un banco en Luque. Esto sucedió el pasado martes y la denuncia fue radicada en la Comisaría 46° Central y la Fiscalía.

“Yo hice un préstamo de mi asociación para una operación de rodilla que tenía que hacerme, y a la vez pagar unas cuentas que tenía. Hice un préstamo de G. 20 millones, de los cuales el banco me dio G. 19 millones con algunos descuentos que me hicieron”, comenzó narrando Riveros.

Le ofrecieron una bolsa negra

La víctima continuó: “Fui al banco a presentar mi cheque, me efectivizaron. Eso fue a las 12:40 más o menos, antes de que se cierre el banco. Le pedí a la cajera que me priorice el desembolso, me dijo que sí, porque había mucha gente. Me efectivizó G. 19.900.000 y pico. La chica me dijo si quería una bolsita, y me dio una bolsita negra. En esa cargué el dinero”.

Posteriormente, Riveros se retiró de un banco de Itaú. “Por lo visto la gente me estaba observando. Me subí a mi camioneta y puse el fajo de dinero en la bolsita al lado mío, en el asiento de acompañante, en una maleta que tenía”, indicó.

Un descuido

Ya en el camino a su casa y a punto de llegar, Riveros bajó a una despensa a hacer compras. Fue allí donde reconoció que no alzó por completo la ventanilla del acompañante de la camioneta. Esto puede ser observado en una cámara de circuito cerrado de la zona.

“Yo no me percaté que me estaban siguiendo. Agarré la calle de mi casa, paré en un súper, bajé, dejé el vehículo frente a una escuela llamada Villa de la Madre. Dejé con la ventanilla abierta, crucé al autoservice”, contó.

Sería la misma del caso en Fernando

Fue allí cuando una mujer se acercó a la camioneta y se llevó la bolsa con el dinero. Según la víctima, fue la misma persona que el pasado 3 de febrero robó G. 50.000.000 de Juan Alejo Lima, que también había retirado dinero de un banco y, luego de haber llantado, descuidó su camión. El mismo también había sido seguido.

Lea más: Video: así robaron G. 50 millones a un hombre mientras cambiaba la rueda de su camión

“Creo que es la misma señora, solo que usa peluca. Eran cuatro personas en total (las que estaban en el vehículo que le seguía)”, finalizó Riveros, que sospecha una complicidad de la cajera del banco que le entregó el dinero y le ofreció la bolsa con este grupo de delincuentes.