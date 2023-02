Video: así robaron G. 50 millones a un hombre mientras cambiaba la rueda de su camión

Unos G 50.000.000 fueron robados a Juan Alejo Lima, contratista, quien retiró el dinero de un banco en la zona de San Lorenzo. Imágenes de circuito cerrado de una estación de servicio, donde estacionó tras percatarse de que una de las cubiertas de su vehículo fue pinchada, captaron a una mujer que sería la que robó el dinero.

“Entre en un Banco Familiar del Shopping Salemma del primer piso. Me subí a eso de las 11:00 de la mañana, fui a la ventanilla, presenté mi cheque y ahí el cajero agarró mi cheque con mi cédula y me dijo que tiene que confirmar, me vas a tener que esperar un ratito. Tardó casi media hora”, relató Juan Alejo Lima.

“No puedo afirmar el cien por ciento, pero el ochenta por ciento digo que el cajero del banco el que dio la información hacia afuera”, agregó. Contó que tras salir del banco, puso el dinero en un sobre y le dio el sobre a su pareja, que estaba en el asiento del acompañante del camión en el que se transportaban.

Dijo que durante el trayecto, se percató que una de las ruedas estaba en llanta, por lo que continuó hasta una estación de servicio en la que estacionó, bajó a arreglar la cubierta, mientras que su esposa fue al baño, ínterin en el que una desconocida va hasta el vehículo y se apropia del sobre para huir posteriormente.

Lo estaban siguiendo desde el banco

Juan Alejo aseguró que ya lo estaban siguiendo desde el banco, en una moto cuyos ocupantes portaban una mochila de servicio de delivery. Además, se ve en las imagénes de circuito cerrado que la mujer que sustrae el sobre sube a un auto de la marca Toyota, modelo Auris de color gris.

Sospecha de que son varias las personas involucradas, ya que también encontró que el fallo en la rueda se debió a un clavo que tenía un agujero, como un tubo, por el cual salía el aire.

Agregó que durante el robo no logró ver nada, ya que el estaba trabajando por la rueda de su vehículo y su pareja entró al baño de la estación de servicio.