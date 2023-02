Red de nacionalización mau: caen una abogada y un libanés

Dos extranjeros iniciaron en Paraguay, las gestiones para obtener la nacionalidad paraguaya. Para el efecto contrataron una asesoría jurídica. Todo iba bien encaminado y sin ninguna irregularidad, hasta que llegó el día en que los dos solicitantes, en este caso un sirio y otro un saudí en vez de asistir personalmente a rendir el examen de conocimientos sobre el Paraguay, se presentaron otros dos.

Como tal situación carece de legalidad, pues deben presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, los que desean ser paraguayos, los encargados del proceso de nacionalización dieron aviso a la Fiscalía, que tras una serie de diligencias que arrancaron en noviembre último, dieron con dos personas.

De acuerdo al relato del comisario Hugo Díaz, de Investigación de Delitos de la Policía, un libanés- paraguayo naturalizado en la década del `80, Ali Mohamed Kanso de 66 años, se presentó para rendir en vez del saudí, y para dar el examen en lugar del sirio se presentó un adolescente de 16 años.

Luego de una intensa investigación fiscal-policial, autoridades detuvieron al libanés Ali Mohamed en Asunción, y a una abogada de nombre Cinthia Pérez Toranzo de 48 años, en Luque. Ambos con orden de captura por producción de documentos no auténticos, en esta causa abierta.

Durante el allanamiento donde cayó Pérez encontraron en su poder G. 289 millones 900 mil, que la detenida no supo justificar su origen, por lo que se incautó el millonario monto.

Abren investigación sobre otras nacionalizaciones

A raíz de este trámite mau detectado, Díaz confirmó que van a empezar a revisar los demás casos de nacionalización, por si existiera alguna anormalidad como la presentada en esta situación. Para ver si tiene alguna relación con la abogada detenida.

“Mohamed tiene una sociedad creada con uno de los solicitantes, posteriormente este último abandonó el país y cedió sus acciones al hermano de Mohamed. Este vive en Paraguay y tiene un negocio gastronómico”, dijo la autoridad policial.

El dato que lanzó Díaz, es que ambos solicitantes de la nacionalidad paraguaya no están ahora en el país. “No sabemos porque no siguieron la vía normal y no se presentaron al examen”, expresó.

En relación al menor, está identificado, sigue en investigación, pero no fue detenido por su edad. Será su madre quien deba dar la cara por él si sigue esta etapa judicial. Sobre Pérez Toranzo, se desconoce su versión, pues debe prestar o abstenerse a declarar ante el Ministerio Público.

Mohamed no tenía antecedentes, según el vocero de la investigación. En total fueron tres allanamientos y en ellos se incautaron también un revolver con 5 cartuchos sin percutir, cuatro aparatos celulares, un DVR de grabación y varias documentaciones.

