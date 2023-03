Camarista obtuvo la totalidad de puntos en audiencia de terna para la Corte Suprema

El camarista en lo penal José Agustín Fernández Rodríguez consiguió el promedio total de 21 puntos que es asignado a las audiencias públicas que se desarrollan en el Salón Auditorio Serafina Dávalos, del Poder Judicial. De cerca se ubicó en la jornada de este lunes el abogado y exfiscal José Fernando Casañas Levi con 20,62 puntos. Se ubicó en la tercera posición el camarista Delio Antonio Vera Navarro (20,37), el escribano y abogado Cecilio Arnaldo Rivas Ayala (19,37) y el funcionario judicial Miguel Francisco Duré Díaz (19).

El Consejo de la Magistratura también dio este lunes las puntuaciones a los cinco postulantes a los que había suspendido las calificaciones como consecuencia de la inhibición del consejero Alfredo Enrique Kronawetter, por trato frecuente con la postulante María Teresa González de Daniel, el pasado 1 de marzo.

EXPOSICIÓN EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

Dr. José Agustín Fernández Rodríguez (60 años)

Camarista.

El magistrado dijo que el Poder Judicial debe procurar la independencia de los poderes fácticos, como son los medios de comunicación, de los grupos económicos, del narcotráfico, porque esta es una realidad. Agregó que a pesar que la Constitución Nacional consagra taxativamente, en 30 años no hubo inhabilitados contra los que atentan contra su independencia. Es por ello que en caso de acceder a la máxima instancia judicial, una de sus propuestas va a ser trabajar por la tipificación como atentado contra el Poder judicial cualquier medio que se haga en contra de la independencia judicial, para proteger a los jueces de la República.

En igual sentido, la independencia también está ligada a la carrera judicial, a la autarquía presupuestaria. “Nos quejamos del poco presupuesto y nos tratan menos que a un ministerio a pesar de ser un poder del Estado”, indicó.

De igual manera, dijo que analizará que sea efectiva la creación de la Policía Judicial, que está prevista en la Constitución Nacional.

Sobre el Archivo del Terror, dijo que hace 30 años descubrieron el cúmulo de documentos que probaba las torturas de la Policía stronista que estaban guardados en una dependencia policial, en Lambaré. Este hallazgo tuvo un valor jurídico inconmensurable, posteriormente hubo un reconocimiento histórico del presidente Andrés Rodríguez, en el año 1993, sobre el valor de este archivo. Por su parte, la Unesco lo declaró como memoria del mundo. “Tuve la suerte de participar de este hallazgo”, significó.

Sobre la consulta de si era inconstitucional la creación e incorporación de asociaciones por parte de magistrados, fiscales y defensores públicos, dijo que los gremios contribuyeron muchísimo para mejorar el sistema de justicia. La Asociación de Magistrados es anterior a la Constitución Nacional vigente y que en el caso de la Asociación de Jueces, manifestó que fue uno de sus creadores, pero que estos gremios están para coadyuvar.

Dr. José Fernando Casañas Levi (54 años)

Abogado. Docente, funcionario de la Cámara de Senadores.

El postulante empezó diciendo que el Poder Judicial es una institución constitucional con muchas debilidades, estructurales y de idoneidad en general.

Hay muchas prácticas de corrupción. Siendo funcionario público se pierde de vista que el objetivo es el bienestar del individuo, es el sentido de la razón de ser de un poder del Estado y de cualquier servicio que provenga de la institución pública.

Por otro lado, cuestionó que en el organigrama por debajo de la Corte Suprema de Justicia se ubica el Consejo de Superintendencia, posteriormente las direcciones y luego está la Oficina de Ética Judicial, creada en el 2005. Dijo que si este es el sistema de combate a la corrupción, estamos en problemas.

Agregó que no se puede combatir la corrupción a personas que tienen mucho poder. También la Oficina de Ética tiene un dato alarmante. En la última estadística del 2021, recibió apenas seis denuncias. O es una práctica de países escandinavos, o estamos en total corrupción, razonó.

Desde la Corte Suprema hay que dar el ejemplo, porque la Corte debe liderar los cambios estructurales positivos. Los ministros deben trabajar a puertas abiertas y además deben recorrer los juzgados y tribunales, así se empiezan los cambios, indicó.

Casañas Levi sí consideró que la integración de asociaciones con jueces y fiscales vulnera el Art. 254 de la Constitución Nacional. Estas asociaciones se han convertido en organizaciones prestadoras, otorgan préstamos, genera situaciones complicadas que pueden distraer la función jurisdiccional. El magistrado, desde el ministro de la Corte hasta el juez de paz, debería evitar participar de ese tipo de asociaciones, indicó.

El abogado asimismo cuestionó que no se cumpla lo que dispone la ley porque sigue habiendo audiencia sin presencia de jueces, sin público por falta de espacio. En las audiencias de imposición de medidas, hay una serie de violaciones. Del 20 al 24 de febrero solamente se cumplieron 52% de las audiencias, hay que explicar a la ciudadanía los motivos de las suspensiones, refirió.

Prosiguió que las audiencias de imposición de medidas deben ser orales, porque de no ser así es violatorio del Pacto de San José, y esto se comete todos los días. Las audiencias preliminares, sin excepción, deben ser públicas y fundadas las resoluciones en ese momento por el juez, pero no se cumple porque los magistrados no están entrenados. Se atrasan los procesos porque las audiencias son escritas, aseguró.

Dr. Delio Antonio Vera Navarro (71 años)

Camarista. Docente

Con más de 33 años en la judicatura y otros 10 años como abogado, el magistrado reconoció que la ciudadanía tiene una percepción negativa hacia la administración de justicia y que se deben tomar medidas para revertir esta situación con metas concretas y rápidas.

Indicó que para que haya independencia y transparencia en la gestión jurisdiccional el Poder Judicial debe abrirse hacia la ciudadanía, hacia la opinión pública porque el secretismo es sinónimo de corrupción y permite la injerencia externa. La Corte Suprema de Justicia debe convertirse en un foro de virtud y para ello, principalmente, el ingreso a la función judicial en la designación de funcionarios debe ser por concursos abiertos, y esta selección se debe hacer por medio de personas técnicas y no con criterio político.

El expediente electrónico se dio un paso firme hacia la transparencia, pero la Corte Suprema debe ir mejorando la gestión. Cuidar a los buenos jueces.

La estabilidad laboral es fundamental para la independencia, y garantía para la ciudadanía. Avanzar con la ley de carrera judicial que garantice con reglas claras el acceso, permanencia y promoción de las funciones.

Presupuesto. Se sigue reclamando el reconocimiento de la autarquía presupuestaria prevista en la Constitución Nacional.

Se debe insistir con la capacitación permanente a los jueces y funcionarios judiciales. Fortalecer el Centro de Estudios Judiciales que permite mejorar la calidad del servicio de justicia para dar respuestas claras al justiciable.

Administrativamente, hay más de 40 direcciones administrativas y tienen mejores remuneraciones que los mismos jueces. La Corte Suprema debe racionalizar y exigir el trabajo de estas direcciones.

También dijo que no hay que descuidar a los juzgados de Paz fortaleciéndolos con mejores estructuras porque son la cara visible y de entrada al sistema de justicia.

Defendió la creación e incorporación de asociaciones de magistrados y fiscales. Dijo que estas instituciones no vulneran lo previsto en la Constitución Nacional, ya que a través de las mismas se trata de conseguir una mejor justicia y negó que trabajen de forma corporativa para la defensa de sus asociados.

También dijo no estar de acuerdo con la colegiación obligatoria, si la que se realice de forma voluntaria. Indicó que esta institución ayudará a fortalecer el sistema de justicia.

Dr. Cecilio Arnaldo Rivas Ayala (40 años)

Abogado. Notario y escribano público

Llamó la atención que este postulante se dedique actualmente a la profesión de notario y escribano público. Cuestionó que las escribanías constituyan sucursales, a pesar de que la ley prohíbe esta situación y en caso de ser designado ministro de la Corte hará que se controle y castigue esta irregularidad, indicó.

Cuestionó la falta de infraestructura de los juzgados y tribunales, alegó que se debe mejorar el acceso ciudadano a la justicia, que la Corte Suprema debe dar a conocer sus actos utilizando los medios tecnológicos de modo que los usuarios de justicia se conviertan en contralores.

La Corte Suprema de Justicia actualmente debilita su credibilidad y es una situación que debe ser revertida. Los fallos judiciales tienen una escasa profundidad jurídica que igualmente debe ser potenciada porque estos deben ser los semilleros de jurisprudencias.

Otro hecho que conspira contra el Poder Judicial es la falta de capacitación a sus funcionarios, a quienes igualmente se los debe dotar con mejores herramientas para que puedan brindar un mejor servicio.

Como escribano propuso como prioridad en caso de ser designado ministro de la Corte, mejorar las oficinas registrales porque de no ser así, se atenta contra la seguridad jurídica del país. Cada escribano debe contar con placa identificatoria de número de registro y código QR para que el usuario pueda acceder al legajo del notario, indicó.

También se debe mejorar la Dirección de Registros Públicos dotándola de mejores infraestructuras, ya que la misma también tiene su mora registral. Además, se registran los inmuebles a pesar de las superposición de las fincas.

El postulante asimismo se declaró defensor férreo del derecho del medio ambiente. Propone que la Corte Suprema tenga un profesional de este fuero para abordar los casos de este ámbito, para la protección de los intereses difusos.

Dr. Miguel Francisco Duré Díaz (37 años)

Abogado. Funcionario judicial.

El postulante fue crítico hacia la función jurisdiccional y manifestó que se debe prestar atención a los criterios de acceso de personas al Poder Judicial. Pidió que no se usen discrecionalmente combustibles y vehículos de la institución para usos particulares.

Propone que todos los actos del Consejo de Superintendencia de la Corte sean de carácter público, tocan temas referentes al presupuesto, debemos saber los motivos de nombramientos, de los contratos, o de los aumentos salariales. Nadie conoce el detalle de lo que se trata en el Consejo, cuestionó.

Con relación a que los jueces, fiscales y defensores públicos integren asociaciones, por vulnerar el Art. 254 de la Constitución Nacional, dijo que la Asociación de Magistrados del Paraguay fue constituida de forma anterior a la Carta Magna. Sin embargo, dijo que no está de acuerdo con el fomento de las asociaciones porque no solo se dedican a cuestiones de índole de educación, sino a ofrecer cierto tipo de servicios.

El postulante también propone implementar las auditorías en todos los cargos, evitar la eternización de funcionarios en sus puestos porque la extrema antigüedad no trae cosas favorables, según dijo.

PUNTUACIONES A LOS POSTULANTES (hasta 21 puntos)

José Agustín Fernández Rodríguez

Eugenio Jiménez Rolón: 21 puntos

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 21 puntos

Roberto González: 21 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Óscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 21 puntos

José Fernando Casañas Levi

Eugenio Jiménez Rolón: 21 puntos

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 21 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 20 puntos

Óscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,62 puntos

Delio Antonio Vera Navarro

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Enrique Kronawetter: 20 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Óscar Paciello: 20 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,37 puntos

Cecilio Arnaldo Rivas Ayala

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Enrique Kronawetter: 19 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 19 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 19 puntos

Óscar Paciello: 19 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 19 puntos

Total promedio: 19,37 puntos

Miguel Francisco Duré Díaz

Eugenio Jiménez Rolón: 19 puntos

Enrique Kronawetter: 19 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 19 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 19 puntos

Óscar Paciello: 18 puntos

Gustavo Miranda: 19 puntos

César Ruffinelli: 19 puntos

Total promedio: 19 puntos

CALIFICACIONES A LOS POSTULANTES (hasta 21 puntos)

Las puntuaciones a los cinco postulantes que el Consejo de la Magistratura (CM) había postergado el pasado miércoles 1 de marzo, como consecuencia de la excusación del consejero Alfredo Enrique Kronawetter, para no calificar a la postulante María Teresa González de Daniel, es la siguiente:

Rubén Darío Romero Toledo

Eugenio Jiménez Rolón: 18 puntos

Enrique Kronawetter: 19 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 19 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 19 puntos

Óscar Paciello: 19 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 19 puntos

Total promedio: 19,12

Rosa Beatriz Yambay Giret

Eugenio Jiménez: 19 puntos

Enrique Kronawetter: 19 puntos

Pedro Santa Cruz: 19 puntos

Roberto González: 21 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 19 puntos

Óscar Paciello: 19 puntos

Gustavo Miranda: 19 puntos

César Ruffinelli: 19 puntos

Total promedio: 19,25

María Teresa González de Daniel

Eugenio Jiménez: 20 puntos

Enrique Kronawetter: (se excusó de evaluar)

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 19 puntos

Óscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 20 puntos

Total promedio: 20 puntos

María Elodia Almirón Prujel

Eugenio Jiménez: 20 puntos

Enrique Kronawetter: 20 puntos

Pedro Santa Cruz: 21 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 20 puntos

Óscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,50 puntos

Manuel Aguirre Rodas

Eugenio Jiménez: 18 puntos

Enrique Kronawetter: 19 puntos

Pedro Santa Cruz: 19 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 19 puntos

Óscar Paciello: 18 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 18 puntos

Total promedio: 18,87 puntos