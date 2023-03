El CM prosigue hoy con cuestionado proceso de terna para la Corte Suprema

Las audiencias públicas que lleva adelante el Consejo de la Magistratura (CM) para la conformación de ternas para cargos relevantes como lo son para la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, siempre han generado polémica y cuestionamientos.

Inscripciones fuera de horario

En el proceso para la conformación de terna para la Corte Suprema, convocado por el Consejo de la Magistratura a través del Edicto N° 9/2022, no es la excepción.

Los cuestionamientos a la gestión del CM que preside el Abog. Oscar Paciello Samaniego ya se iniciaron con la anotación de los postulantes, que según el Edicto N° 9/2022 publicado en medios de comunicación y en la misma web de la institución, las inscripciones iba a recibir el Consejo hasta el 1 de febrero de 2023, de 8:00 a 14:00.

Sin embargo, el Consejo recibió las inscripciones de los interesados en el concurso de conformación de terna muy pasada las 14:00 del 1 de febrero pasado con lo que pasó por alto su propio edicto.

Filtración de temas de examen

Otra grave hecho que sucedió durante el proceso de conformación de terna, fue la desaparición de un cuadernillo, hecho detectado tras el examen de examen de conocimientos generales y específicos a los que fueron sometidos los postulantes.

Esta grave situación denunciada en los medios de comunicación, hizo que el Consejo de la Magistratura tomara una nueva evaluación a los candidatos a la terna.

Excusación forzada de consejero

Las denunciadas públicas, forzaron a que el consejero Alfredo Enrique Kronawetter se excusara de evaluar en las audiencias a la postulante camarista María Teresa González de Daniel, quien estaba exponiendo cuando el consejero fue informado de situaciones que le compelían a inhibirse de la magistrada.

Fue así que ante de evaluar a la camarista González de Daniel, Kronawetter se excusó de dar su puntuación a la misma. Alegó que por una situación de transparencia y para no empañar el proceso, no iba a calificar a la postulante porque en su condición de abogado particular, había ejercido la profesión en un estudio jurídico junto al Abog. Jorge Arturo Daniel, cónyuge de la magistrada.

Kronawetter también decidió excusarse de calificar en las audiencias públicas a los postulantes José Ignacio González Macchi y Roque Arnaldo Orrego Orué. Alegó que con estos abogados trabajó de forma cercana en el INECIP.

Dos consejeros no se excusaron

También saltó a la consideración pública en forma de denuncia a través de las redes sociales, que los consejeros Gustavo Miranda y Jorge Bogarín, no se excusaron del postulante funcionario del Banco Central del Paraguay Marco Aurelio González Maldonado, a quienes concedieron la calificación máxima de 21 puntos en las audiencias públicas.

Según las denuncias, González Maldonado fue compañero del consejero Miranda en un movimiento de la Facultad de Derecho UNA.

También indican que González Maldonado fue jefe de campaña del consejero Bogarín, en un movimiento gremial de la Facultad de Derecho UNA.

Continúan las audiencias

Las audiencias públicas prosiguen en la mañana de este lunes 6 de marzo a partir de las 8:30 con las exposiciones de los postulantes Cecilio Arnaldo Rivas Ayala, Delio Antonio Vera Navarro, Miguel Francisco Duré Diaz, José Fernando Casañas Levi y José Agustín Fernández Rodríguez.

Las audiencias públicas se exponen en el Salón Auditorio Serafina Dávalos, del Palacio de Justicia, de la capital.