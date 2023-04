Brasil aprueba la extradición de Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”

Esta mañana se dio a conocer que Brasil decidió hacer lugar a la extradición simplificada de Miguel Insfrán, más conocido como “Tío Rico”. Insfrán contaba con orden de captura internacional en el marco del megaoperativo A Ultranza Py y también es apuntado como el líder de una red de narcotráfico, de acuerdo a los datos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Insfrán Galeano fue detenido el 9 de febrero en el vecino país y actualmente guarda reclusión en la penitenciaría Laércio da Costa Pellegrino en Río de Janeiro.

La Corte de Brasil habría condicionado la entrega del paraguayo al cumplimiento de ciertos compromisos previstos en la Ley N°. 13.445 de 24 de mayo de 2017, lo cual ya fue realizado por Paraguay el pasado 30 de marzo.

Entre varios puntos, el Estado paraguayo se compromete a no entregar al detenido a otro Estado sin el consentimiento de Brasil, no considerar cualquier motivo político para agravar la pena y no someter al extraditado a tortura o tratamientos de penas crueles, inhumanas o degradantes.

“Tío Rico” quiere volver a Paraguay

Miguel Mendieta, abogado de Insfrán, informó que desde que fue detenido su defendido manifestó que quería acogerse a la extradición simplificada. “Quería venir a Paraguay lo antes posible”, indicó en contacto con ABC Cardinal.

El abogado aprovechó para agradecer al Consulado de Paraguay que lo apoyó para todos los trámites y también facilitó que su cliente recibiera la visita de su madre. Indicó que luego de todos los trámites y las intervenciones de los defensores públicos de Brasil, finalmente anoche se publicó la aprobación de la extradición.

“Ahora falta la notificación a la Cancillería o Embajada paraguaya para que puedan ellos buscar a Miguel”, indicó sobre cuál es el próximo proceso que se debe dar antes de que se concrete la extradición.

Finalmente, el defensor aclaró que Insfrán no fue detenido por el caso del asesinato de Marcelo Pecci sino en el marco del conocido megaoperativo “A Ultranza”, que anteriormente se denominaba “Arai”.

Los antecedentes de “Tío Rico”

De acuerdo a la Senad, “Tío Rico” posee una trayectoria delictiva desde principios del año 2000. Se inició cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción, para poder establecer contactos con organizaciones criminales de Bolivia.

Posteriormente, habría incursionado en el narcotráfico hasta conformar una amplia e importante estructura criminal que proveía soporte logístico para el tráfico de sustancias ilícitas por vía aérea y terrestre, según indicaron los agentes antidrogas.

De acuerdo a la investigación, el detenido proveía logística y tenía contacto con proveedores de clorhidrato de cocaína en distintas zonas de producción y se encargaba de la provisión de pistas de aterrizaje, combustible y otros enseres necesarios.