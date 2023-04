Viudo de mujer fallecida por presunta negligencia médica perdió la esperanza de hallar justicia

Emigdio González, poblador oriundo del distrito de Yby Pytâ Canindeyú, refirió que ya no sabe que es lo que está pasando. “Vine a preguntar al fiscal Lucrecio Cabrera y me dijo que no vino todavía el resultado, y yo no puedo venir cada momento porque debo trabajar para mantener a mis hijos”, aseguró.

El drama del denunciante es que tiene a la beba de 5 meses cuya madre falleció luego del parto por lo que dejó en guarda de su hermana, y al otro hijo de 7 años a quien lleva a su trabajado y le debe enviar a la escuela, pero que ahora se complica debido a que la suegra le está pleiteando por la casa donde vivió con su esposa fallecida.

En medio de todo su drama, dijo que ya no vendrá a ver el seguimiento de las investigaciones por la muerte de su esposa ya que perdió la esperanza de hallar justicia, y porque nadie le ayuda económicamente en esta dramática situación por la que atraviesa.

Lucía Núñez falleció en la noche del 24 de octubre del año pasado luego de las complicaciones de una cirugía practicada por el Dr. Carlos Caballero en el Hospital de Curuguaty, tras la denuncia de supuestos maltratos y la presunta negligencia médica, el cuerpo de la mujer fue exhumada y llevada hasta el laboratorio forense del Ministerio Público, pero el resultado del estudio hasta el momento no llegó.