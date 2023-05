Caso Marcelo Pecci: Están protegiendo a “los peces gordos”, dicen desde Colombia

Erick Urueta, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial de Cartagena, habló del caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien el 10 de mayo del 2022 fue asesinado en las Playas de Barú, Colombia. Para Urueta, la destacada actuación de la Fiscalía colombiana tuvo que ver con la presión internacional “no solo de Paraguay, sino también de Estados Unidos”, puntualizó.

Por otro lado, expresó que si bien están cayendo los autores materiales, los calificó como “los peces más flacos”, cuestionando que hasta el momento no se tiene ninguna información sobre los autores intelectuales del crimen de Pecci. “Pero los peces gordos los están protegiendo”, afirmó Urueta.

“A mí me preocupa esta situación no solo por el caso de Marcelo Pecci, sino por todo lo que está pasando”, manifestó en una entrevista realizada en la emisora 1020 AM. Haciendo mención al contexto que vive Colombia por los cuestionamientos a Fiscalía de ese país sobre supuestas omisiones en las investigaciones de asesinatos vinculados con el clan del Golfo.

La crisis se agudizó con el enfrentamiento público entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal General colombiano Francisco Barbosa. Barbosa reprochó la semana pasada al mandatario que estuviera señalando a fiscales, acusándolo incluso de estar poniendo sus vidas en peligro.

El presidente colombiano, por su parte, defendió hacerse eco de una investigación periodística en la que se evidenciarían supuestos vínculos entre un fiscal y el Clan del Golfo.