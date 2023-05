Caso Pecci: hermanos fueron condenados tras negarse a delatar al “cerebro” del crimen

Francisco Bernate, abogado de la familia de Marcelo Pecci, detalló que los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos recibieron una condena máxima superior a los 50 años por “estructurar” el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Sin embargo, recibieron una reducción por haberse declarado responsables desde la primera audiencia.

Agregó que con esto se confirma que la Justicia colombiana no logró llegar a un acuerdo para la delación premiada y los hermanos se negaron a dar información. “En estos días que transcurrieron, lo que veo es que no llegó a un feliz término (la negociación) y por eso la condena. Cerraron la puerta a toda colaboración”, declaró el defensor.

Lea más: Caso Pecci: condenan a más de 25 años de cárcel a los hermanos “estructuradores” del asesinato

No obstante, aclaró que todavía hay mecanismos legales para que ellos puedan colaborar luego de la condena y obtener otros beneficios. Indicó que ellos no han informado si son víctimas de amenazas directas, pero evidentemente el temor es lo que no les deja delatar al “cerebro” del crimen.

“No han hecho una manifestación de estar amenazados, pero sienten que su seguridad les preocupa, es el temor normal que tiene cualquier persona en un caso tan delicado como este”, planteó Bernate en contacto con ABC Cardinal.

Lea más: “Para agosto podríamos conocer al ‘patrón’ que ordenó el asesinato de Pecci desde Paraguay”

Marcelo Pecci: destacan logros de la Justicia colombiana y afirma que no están “maniatados”

El defensor de la familia Pecci resaltó, sin embargo, que pese a esta negativa, la Justicia de Colombia “no está maniatada” y hay varias investigaciones que siguen en curso. “La Fiscalía ha hecho un trabajo contundente y habrá otras formas de llegar a aquella o aquellas personas que están detrás de este hecho”, aseguró.

Señaló que, a menos de un año del crimen de Marcelo Pecci, la Justicia de dicho país ha logrado identificar y procesar a nueve personas, de las cuales cuatro ya están condenadas.

“Para Colombia es una vergüenza, un dolor profundo que un hombre tan importante como Pecci haya perdido la vida en Colombia y esperemos que nuestra Justicia se encargue de que haya verdad y justicia. Tenemos el compromiso y la convicción de que la Justicia colombiana no va a defraudar”, expresó el abogado.

Lea más: Caso Marcelo Pecci: presunto “coordinador” del crimen pidió perdón y criterio de oportunidad