Edelio Morínigo cumple 34 años: “No podemos decirle ‘feliz cumpleaños’”

En la comunidad de Lucero Cué, distrito de Arroyito, departamento de Concepción, se realizó este martes por la mañana una misa en conmemoración del cumpleaños número 34 del suboficial Edelio Morínigo Florenciano.

El uniformado, secuestrado el 5 de julio del año 2014, lleva 9 años en manos del grupo criminal EPP. Desde la única prueba de vida que dieron sus captores, el 22 de octubre de 2014, nunca más se tuvo información sobre el policía.

A pesar del tiempo que pasó, sus padres, hermanos y sobrinos no pierden la esperanza de saber qué fue de su ser querido.

Recordar, un acto de valentía

Y aún con el dolor a cuestas, sus padres, Obdulia Florenciano y Apolonio Morínigo, sacan fuerzas para organizarle en cada cumpleaños una misa y un “karu guasu” para toda la comunidad.

Y ese día de celebración en medio de la tristeza fue este martes, cuando en la casa de la familia Morínigo se realizó una misa por Edelio.

El celebrante del oficio religioso fue el capellán de la Policía Nacional y de la Cuarta División de Infantería, Milciades Velázquez.

Además de los padres de Edelio, sus hermanos, sobrinos y cuñados, participaron de la misa el comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna, general Narciso López, el director de Policía de Concepción, comisario general Feliciano Martínez, así como subalternos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Los vecinos de la comunidad tampoco faltaron.

Todas las personas que llegaron a acompañar a la familia participarán de un almuerzo.

No se cansan de pedir información

Todos los que conocieron a Edelio celebraron el cumpleaños número 34 del suboficial, con la convicción de que en algún momento se conocerá algún dato sobre qué fue del secuestrado.

Al momento de brindar su mensaje, la madre de Edelio Morínigo expresó que no pueden dejar pasar esta fecha y suplicó una vez más piedad para saber al menos “dónde están los huesos” de su hijo.

“No podemos decirle ‘feliz cumpleaños’, pero siempre lo llevamos en el recuerdo. Ese es nuestro trabajo como familia”, dijo la dolida madre.

No olvidar mientras haya vida

Agregó que no pasa un día sin pensar en su hijo, y si por alguna razón sigue vivo, le desea lo mejor y que Dios le dé fortaleza. “Si es que ya no está vivo, le pido que me dé fortaleza para que yo tenga el espíritu de seguir luchando a su favor”, declaró doña Obdulia.

Agradeció a las autoridades por “nunca olvidar a Edelio y hacer el esfuerzo”.

“Tengo en mi mente que mientras viva no voy a dejar a mi hijo en el olvido”, dijo.

Pidió al presidente electo que recuerde la gran responsabilidad de luchar contra el mal de los secuestros.

El último día de libertad

El 5 de julio de 2014, el suboficial Edelio Morínigo estaba en su día de descanso, por lo que fue con algunos familiares a una jornada de cacería en la estancia María Auxiliadora, ubicada a 46 kilómetros de Horqueta. De un momento al otro, el EPP lo capturó.

Además de la única prueba de vida que dieron los captores, consistente en una filmación difundida el 22 de octubre de 2014, en la que aparecía con Arlan Fick, el único detalle que se supo fue el 26 de diciembre de 2014, cuando Arlan, tras ser liberado, aseguró que el suboficial seguía con vida.