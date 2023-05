MNP reitera que existió exceso por parte de la policía tras aprehensión de manifestantes

Renzo Cristaldo, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura habló sobre el trabajo que vienen realizando tras la aprehensión de diversos manifestantes adherentes de Payo Cubas tras disturbios generados. Aclaró que el MNP no solamente abarca el ámbito en tortura sino también en malos tratos.

“Estuvimos haciendo un monitoreo de las manifestaciones y cuando se hizo evidente que podría haber ocurrido exceso por parte de la policía, fuimos a los lugares de detención”, refirió.

Cristaldo manifestó que, si representantes del MNP consideran que hay una evidencia de algún abuso, toman con responsabilidad los datos proveídos por las personas privadas de libertad y derivan a las autoridades con seriedad. “Los denunciantes corren riesgo de represalias, procesamos la información y recomendaciones de las autoridades”, subrayó.

Recordó que el 8 de mayo de este año el MNP emitió un comunicado con relación a los datos obtenidos. “No negamos que la policía utilice la fuerza. Ella va a determinar si afecta el orden público y si se requiere la fuerza de poder”, destacó.

Sobre el trabajo realizado por el MNP, detalló que tomaron declaración a más de 100 personas. “Las coincidencias están en la forma del abordaje y el exceso que tuvo la policía. Yo hice la entrevista sobre la rotura de costilla. Fue dentro de la dependencia policial. Era una persona con limitación cognitiva o estaba muy nerviosa. Lo digo porque la entrevisté”, manifestó. De acuerdo a datos recabados fue la tercera vez que el policía le pregunta por sus datos personales. Como no respondió, le dio un golpe en la zona de las costillas. “No tuvo atención médica. Sus compañeros de celda piden intervención”, refirió.

Cristaldo manifestó que fueron a hablar con el comandante de la Policía Nacional quien alegó que las responsabilidades son individuales y tomarán cartas en el asunto. No obstante, alegó que no están de acuerdo con la posición del ministro del Interior quien niega que exista abusos. “Porque de que existió, existió”, subrayó.

Aclaró que el policía nacional es un profesional en el uso de la fuerza y no se puede permitir el exceso. Agregó que no se puede permitir que las personas no reciban atención médica. “Las personas fueron revisadas por un médico de la Policía, pero no recibieron atención médica independiente. La persona que recibió balines no recibió atención médica, no recibió medicamentos y estuvo encerrado”, declaró.