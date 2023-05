MNP detectó que seguidores de Payo no fueron atendidos por médicos externos

Tras la visita que hicieron los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), a los detenidos desde la semana pasada tanto en la Agrupación Especializada, la FOPE, y el Departamento Judiciales, se encontraron que no hubo atención médica inmediata.

Evidenciaron que luego del recorrido, los lesionados fueron atendidos, pero por un enfermero que es de la Policía Nacional, cuando no debería ser así, pues debieron ser inspeccionados por médicos externos, tal como hacen con cualquier detenido que normalmente va a un hospital público. Sonia Von Lepel, comisionada nacional de la MNP confirmó a ABC esta irregularidad.

Además, que muchos fueron atendidos, luego que sus cicatrices se hayan sanado, y que no permite dejar documentado algún daño físico grave. Hallaron varias consecuencias de la actuación policial, como el impacto de balas, golpes de puño, con patadas, cachiporrazo, y golpes internos en la cabeza.

Precisamente sobre golpes internos, el MNP denunció que el joven Rigoberto Luis Ríos Duarte está en terapia intensiva por un impacto de balín de goma en la cabeza, y atraviesa una situación crítica. Von Lepel explicó que el Hospital del Trauma dará un informe oficial sobre su salud.

“Hacemos un llamado a la Comandancia y al ministro del Interior para que se acerque a la familia. Amerita la apertura inmediata de sumario. Según, los familiares, Ríos no participó de la protesta y se fue a jugar futbol. Él se entregó pero igual le dispararon con balín de goma. En el acta de procedimiento no se entiende bien lo que pasó y se habla que la Armada estuvo en el lugar o manifestantes también habrían disparado, no se entiende”, lamentó.

Solicitarán que se cumpla con alimentación

Dentro de las verificaciones del MNP, se encontró también el inconveniente que los detenidos no reciben alimentación y dependen exclusivamente de sus familiares para comer.

“Esto debe resolverse porque están bajo la guarda del Estado. Se excusan diciendo que la Policía no tienen presupuesto”, indicó. A diferencia de los que están presos en penales y dependen del Ministerio de Justicia, ellos no reciben comida.

Reportes de los detenidos

La vocera del MNP comentó que un caso fue muy llamativo, pues una persona recibió 22 impactos de bolines de goma, principalmente en la espalda. El hecho fue cometido en zona de la Comisaría 7 ma. que cubre las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Desde el pasado jueves el MNP encontró a 206 detenidos. De ellos, 10 accedieron a medidas alternativas y otros fueron adolescentes entregados a sus padres. La mayoría de los aprehendidos son de capital, Caaguazú, Alto Paraná, J. A Saldívar y Remanso, alegaron.

Von Lepel expresó que las garantías mínimas para los apresados es la libre comunicación con sus familiares, atención médica externa y tener un abogado de su confianza. Aguardan la situación de cuatro detenidos que fueron remitidos a penitenciarías, le comentaron.

“Presentamos recomendaciones. Nos preocupan las aprehensiones masivas de personas que no participaban. No hay que criminalizar las protestas, y la Policía debe neutralizar los focos de violencia, no puede detener sin discriminar y dispersar sin un control. Además las imputaciones son generalizadas”, sostuvo.

Pidieron que la fiscala Sonia Sanguínez, de Derechos Humanos también investigue.