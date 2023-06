Video: le robaron su moto, hizo trabajo de la Policía y la recuperó pagando G. 120.000

Alexis Marquez se llama el joven que fue víctima del robo de su motocicleta en la ciudad de Villa Elisa el martes último. Desconocidos ingresaron hasta el estacionamiento del alquiler en el que vive con su pareja para robar la motocicleta, aproximadamente a las 04:39.

“Me llama el inquilino, el dueño del alquiler que pensó que salí en la moto porque dejaron todo abierto el portón. Vine a hacer la denuncia en la comisaría primera de San Lorenzo y después me fui a preguntar alrededor. Rebusqué cámaras alrededor, de las cuales a la tardecita noche me dieron un video para seguir la pista hacia dónde bajea”, relató la víctima del robo a ABC Color.

Alexis contó como fue casa por casa a pedir ayuda a los vecinos que contaban con cámaras de circuito cerrado “ikatu chera’a, oñemonda che moto, mi elemento de trabajo es”, iba diciendo a cada persona para lograr dar con el paradero de su vehículo.

“Un local de lomitos ahí cerca me dio el circuito cerrado donde se veía que el tipo estaba recorriendo en mi moto. El mismo tipo que me robó seguramente. Esa es mi moto, dije, y me fui ahí al local y me dieron un nombre, inclusive. No le conozco al tipo, pero por ahí había unos chespiritos comprando del almacén, les di un G. 10.000 para que me den información; el tipo que me robó se llama Andrés Ayala, oikuaapa lo mitã (sabían los muchachos), y me dicen que vaya junto a gordo, él te puede dar información”, relató que le dijeron el joven.

Pagó G. 110.000 para recuperar su moto y la Policía no logró captura

Contó que acompañado con el inquilino del lugar donde vive fueron hasta el lugar que le indicaron los “chespis”, preguntando tanto por Andrés Ayala, como por Gordo.

“Le preguntaba a los que le encontraba si le conocían a Andrés Ayala o Gordo, yendo al fondo me llaman y le veo a un gordo con mi moto ya pintada en negro. Cuando me acerco a él, me contesta de manera prepotente “mba’éiko la ármare, eju”, pensaron que tenía arma. Hablamos y me dijo que a él le alquilaron la moto y me dijo que él no fue el que robó. Entonces, le di G. 110.000 y me devolvieron la moto”, contó Alexis.

Agregó que tras recuperar su moto volvió a la comisaría primera de San Lorenzo, donde realizó la denuncia del robo, y los policías le reclamaron por qué no acudió junto a ellos cuando consiguió la información.

“Yo dejo a cargo de la Policía hacer su trabajo. Yo quiero mi moto y retirar e irme nomás ya a mi casa. Me fui en la patrullera con ellos e inclusive los policías me dijeron si yo era villarriqueño, dentro de la patrullera, de manera kachiãi, porque hice el trabajo que ellos tienen que hacer, pero nunca iba a encontrar mi moto si no hacía este rastreo por mi parte”, lamentó.

Moto es elemento fundamental para trabajo de víctima de robo

Alexis Marquez es electricista, y contó que lamenta tanto la injusticia que se vive en el país, más aún considerando el reciente asesinato de un joven de 30 años a manos de delincuentes que le quisieron robar su moto.

“Estoy cansado de la injusticia, yo soy electricista, no está habiendo trabajo para mí, me estoy rebuscado, tengo mis padres que están en Villa Elisa, mboriahu somos, y no confío en la seguridad hoy en día. Hay seguridad en algunas partes para los que tienen plata, yo no tengo ni un peso, entonces me tengo que rebuscar”, refirió.