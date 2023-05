Roban a delivery su motocicleta que había comprado hace un mes

Jorge Feltes, dueño de un local gastronómico en el barrio Santa Rosa de San Isidro, Lambaré, reportó que su trabajador de delivery fue víctima de asalto mientras estaba entregando un pedido.

Cuatro hombres movilizados en dos motocicletas a punta de pistola se apoderaron de la moto y del dinero que tenía. “Le llevó la mochila, la moto y todo”, lamentó Feltes.

Ante lo ocurrido, pidió más seguridad en la zona, más todavía por las noches. Ante la ola de asaltos, destaca que ya no encuentra personal que quiera dedicarse a la entrega de los pedidos a domicilio.

Explicó que actualmente la venta de comida depende un 70% del delivery y ya no pueden trabajar. “¿Cómo vamos a pagar nuestras cuentas? Nosotros invertimos en nuestro local, sacamos préstamos y ya no podemos pagar porque ahora no estamos vendiendo. No tengo más delivery”, explicó

Detalló que la motocicleta robada apenas fue comprada hace un mes. “Está pagando una cuota recién”, dijo. Lamentó además que para realizar este trabajo tampoco se pueden comprar motos lindas porque, si los asaltantes ven, ya persiguen hasta robar.

“Vamos a seguir luchando”, concluyó el trabajador.