Chaco: capataz, desaparecido hace más de una semana

Un capataz de una estancia en construcción en una zona despoblada del Chaco paraguayo se encuentra con paradero desconocido desde el lunes 5 de junio pasado y la Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho dos días después, luego de que el propietario del establecimiento comunicara la desaparición de Pastor Collante Gómez (47) a las autoridades.

Al respecto, el comisario Eladio Martínez sostuvo que hasta ahora la investigación está siendo catalogada como desaparición de persona y ya realizaron varias constituciones en el lugar donde habría desaparecido, todavía sin éxito en su localización.

Asimismo, el comisario precisó que la última comunicación del hombre habría sido con su hermano y al constituirse en el establecimiento donde residía no se encontraron rastros de algún tipo de desaparición forzosa, como tampoco el lugar se presentaba desordenado y se encontraron unas armas que pertenecerían a Gómez Collante.

“El hermano y el dueño del establecimiento intentaban comunicarse con él pero no se logró la comunicación. En la casa se encontraron todas las cosas ordenadas, no se llevó nada, no hay rastros de que alguien fue arrastrado tampoco; llama mucho la atención”, había indicado el comisario a ABC TV.

Este jueves ya serán ya diez días desde la desaparición del capataz y todavía no hay mayores informaciones sobre su paradero.

