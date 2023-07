Video: así robaron moto a un delivery en Limpio

Alexis de los Ángeles Jacquet Amarilla fue el joven de 29 años, víctima de dos motoasaltantes, quienes de manera violenta y a punta de arma de fuego le despojaron de su moto. El hecho ocurrió en Augusto Roa Bastos y Virgen del Camino, en el barrio Piquete Cué, San Miguel, de la ciudad de Limpio, departamento de Central.

Contó que trabaja en su pizzería ya hace cinco años, dueño del servicio de delivery, y que este jueves, siendo las 22:15, al volver a su local de la última entrega de la noche, fue interceptado por dos desconocidos a bordo de una moto.

“Al volver ya a mi casa, ingreso a una calle y me percato que una moto me estaba siguiendo, por lo que acelero por miedo y susto, pero a media cuadra de mi casa me interceptan, me cierran el paso y uno de ellos desenfundó su arma de fuego y me apuntó directamente al pecho”, contó Alexis en comunicación con ABC Digital.

Asaltante intentó disparar pero arma no percutió

Alexis dijo que los asaltantes actuaron con mucha violencia, e incluso intentaron varias veces dispararle, sin embargo, el arma no percutió.

“Yo del susto, quito la llave de la moto y uno me empuja, y me caigo con la moto al suelo. Yo tenía la llave entre mis manos en el suelo y el otro pensó que yo me estaba resistiendo, por lo que me pegó por mi cara fuerte, y muy fuerte me pega, y me quita la llave. No contento con eso, me pateó la cara, alzaron la moto y se escaparon”, relató.

Contó que todo duró menos de un minuto, e incluso, en la denuncia policial, dijo que el que lo apuntaba con el arma de fuego, un hombre de constitución delgada, en todo momento intentó gatillar, pero no pudo percutir el proyectil.

Inseguridad desborda en Piquete Cué

Alexis denunció que es la quinta vez en menos de dos meses que ocurre un asalto violento en la zona.

“La Comisaría 27 tiene nulo control policial. Siempre ponen excusa que no anda la patrullera o están pocos personales. Ya es una vergüenza. Con mi asalto es la quinta vez que se asalta en Piquete Cué en menos de 2 meses”, alegó.