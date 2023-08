Video: amigo del presunto feminicida cuenta cómo Zaracho se llevó su auto

Guzmán Florentín, quien dijo ser amigo y conocido de Osvaldo Zaracho, imputado por el feminicidio de Katia Brítez, quien falleció tras ser embestida y atropellada en reiteradas ocasiones por un automóvil, relató cómo el procesado le habría robado el auto con el que se asesinó a la joven mujer de 20 años.

“Me gustaría aclarar que en ningún momento le presté mi auto ni me pidió permiso, solamente en un momento dado agarró mis llaves y desapareció con mi vehículo abandonándome en el lugar”, escribió Florentín en su perfil de Instagram.

Lea más: Imputado por feminicidio habría robado cuenta de Instagram de una mujer para estafar, denuncian

Además de la lamentable pérdida de la vida de una persona, Osvaldo Zaracho también dejó destruido un sueño anhelado y cumplido con mucho sacrificio, que fue la de comprarse un vehículo. “Lastimosamente, así me dejó un sueño anhelado y cumplido, cosa que no se compara con la vida de una persona, muchas fuerzas a las familias afectadas”, agregó.

Relación con Osvaldo Zaracho, imputado por feminicidio

Florentín contó que su relación con Osvaldo Zaracho, presunto feminicida de Katia Brítez, era cercana, a raíz de que era su compañero en el 2018, por lo que compartían mucho en el barrio, en el colegio, en el exa y demás.

Relató que estaban con Zaracho y otros amigos en una fiesta en una casa quinta en Capiatá, y que en un momento, aproximadamente a las 05:00 de la mañana, Zaracho le pidió a uno de los amigos que tenía la llave del auto de Florentín para sacar algo que estaba dentro del vehículo. En ese ínterin, Zaracho se subió al auto, arrancó y se fue del lugar.

Lea más: Autopsia revela que múltiples golpes causaron la muerte de Katia Brítez

“Yo ingresé a la quinta y como era todo de vidrio, yo podía ver lo que pasaba afuera. No vi el momento en el que le pasaron la llave a Zaracho, solo vi cuando él ingresó a mi auto, mira a ambos lados, abre las puertas y me percato de que se prenden las luces de mi auto para retroceder. De una retrocede y cuando veo eso salgo gritando que estaba llevando el auto”, afirmó Florentín.

Se sabía de arresto domiciliario de Zaracho

Florentín aseguró que sabían de la situación procesal del ahora imputado por el feminicidio de Katia Brítez, sin embargo, nadie se metía para no estar implicado.

“Desde el 2018 y en muchísimos lugares compartimos. Nunca estuve tan metido, como no era un problema mío, se sabía de lo que pasaba alrededor, que él tenía las denuncias y demás cosas, es algo obvio que se sabía de su situación, pero nadie se quería comprometer para no estar implicado. Y en parte nunca me calentó, en pocas palabras”, dije en entrevista con SNT.

Lea más: Feminicidio en Lambaré: Policía investiga negligencia en control de arresto domiciliario de detenido

Agregó que luego de huir del lugar, todos los que estaban con Zaracho en la fiesta le escribieron, pero ya no recibía los mensajes ni llamadas. “A nadie le entra en su cabeza como para que él haga esto, fue algo inesperado, es algo muy denso”, finalizó.

Dónde pedir ayuda y denunciar casos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer podés recurrir a la Línea telefónica 137 “SOS mujer”. Esta línea tiene cobertura nacional las 24 horas todos los días y es de acceso gratuito desde cualquier operadora de telefonía. Brinda atención mediante profesionales que escuchan, orientan y canalizan las situaciones presentadas a las instituciones públicas para el apoyo social y/o jurídico u otro servicio requerido.

Lea más: Estos son los servicios a los que se puede recurrir ante un hecho de violencia contra la mujer

También trabaja de manera coordinada con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y otras instancias para el abordaje a mujeres en situación de violencia.