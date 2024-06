¡Struway celebró así la recuperación de su camioneta robada!

La camioneta Toyota Hilux verde, modelo 2.000 que pertenece al exfutbolista y exintegrante de la Selección Nacional Estanislao Struway Samaniego (55), que fuera robada del frente de su vivienda ubicada en el barrio San Miguel de Itá el lunes a la madrugada, fue abandonada en una zona boscosa de Ypacaraí.

Según los agentes de la Policía Nacional que hallaron el vehículo, la camioneta estaba escondida con algunas ramas.

Allegados a Struway señalaron que la camioneta era utilizada para los trabajos diarios en la ferretería de la familia, para acarrear mercaderías y llevar forrajes a los animales en el campo, según explicaron.

Debido a esto, el valor del vehículo trascendía lo material y económico, porque además fue la primera camioneta que el exjugador se compró, por lo que tenía también un valor sentimental.

Struway soñó varias veces con el robo de su camioneta

Según relató en sus historias la hija de Struway, el exjugador soñaba en reiteradas ocasiones que la camioneta se la habían robado, por lo que estaba angustiado de que un día ocurriera. Sin embargo, pese a haber sufrido el robo, logró recuperar el vehículo.

“En estos días hablando con mi papá me dice: ‘che rajy (mi hija) me pasó lo que tanto miedo tenía, que se me robe todo, menos la camioneta verde. Yo ya había soñado tres veces que esa se me robó y ahora acá estamos. Hoy a las 10:00 me llama casi llorando, como una criatura feliz, contándome que se encontró. Ustedes no saben la felicidad que yo siento”, escribió Mirel Struway.

Aprovechó para agradecer a todas las personas que le ayudaron a recuperar la camioneta y destacó que a veces también se trata de un bien con un valor sentimental agregado por la historia que encierra.