“No le tenemos miedo ni a Horacio”, responde Dani Centurión ante amenaza

“El rey Luis XIV (risas)”, respondió irónicamente el diputado colorado disidente, Daniel Centurión, aludiendo al monarca francés absolutista, al ser consultado sobre si es que tomaron las palabras de Horacio Cartes, presidente de la ANR, como una amenaza al sector opositor interno del Partido Colorado.

HC dijo en un acto en la Seccional Colorada 17: “¿Ustedes creen que en el Partido Colorado uno puede decir lo que quiere? ¿Hacer lo que quiere?”, y después miró fijamente a los presentes y manifestó enfáticamente: “Tenemos árbitros y se nos echa fácil de la cancha si no hacemos lo que tenemos que hacer”.

“Yo le respondería al señor Horacio Cartes, al presidente del partido, porque hay que reconocer, tiene la legitimidad de la presidencia del partido, por eso lo que hay que cuidar tanto lo que uno dice en el partido, el Partido Nacional Republicano, un partido sostenido en principios republicanos y democráticos, y ese tipo de afirmaciones lo que yo le diría es de que vivimos en democracia, vivimos en Estado de derecho, no en una monarquía, no en una dictadura”, aseveró.

Puntualizó que en una democracia y en un Estado de derecho uno puede decir lo que quiere, pensar lo que quiere y hacer lo que quiere, mientras no afecte derechos de terceros.

“Yo no le tengo miedo al señor Cartes”

Daniel Centurión afirmó que siguen en la resistencia dentro del Partido Colorado y cuando habla de la resistencia, se refieren a la defensa de lo que creen, en sus ideas y que ni Horacio Cartes, ni nadie va a decirles cómo deben pensar y que tienen que decir.

“Ahora, si la idea es lanzar un mensaje temerario o de amedrentamiento a sectores políticos que no acompañan su línea de pensamiento y de liderazgo, yo no lo tomé de esa manera, porque yo no le tengo miedo al señor Cartes”, aseguró.

Admitió que hoy Horacio Cartes es el gran árbitro y negarlo sería hipócrita.

“¿Si Horacio Cartes es el gran árbitro?, claro que él es el gran árbitro y no sé si eso es lo que él quiso referenciar o si lo que quiso es justamente exponer eso de manera tajante, como intimidando un poco a aquellos que le puedan salir enfrente, pero yo repito, vamos a seguir nosotros con nuestra línea de pensamiento, vamos a seguir en la resistencia, no le tenemos miedo ni a Horacio ni a nadie que camine sobre la tierra, solamente a Dios”, aseveró.

Cartistas cansados de “bajada de línea”

Dijo que incluso varios colegas y correligionarios suyos de la Cámara, cuando habla en privado con ellos, muchas veces se revelan ante la bajada de línea de Honor Colorado.

“Yo tengo muchos amigos, muy buenos amigos en el cartismo. Solemos conversar, solemos comer asado inclusive y yo siempre le digo a ellos, ‘yo no voy a durar ahí un minuto’, porque vienen colegas parlamentarios con una idea y finalmente al bajarle línea, colisiona absolutamente con la idea que podía haber defendido ese colega y terminan votando en contra de sus principios inclusive”, explicó.

Agregó que si Horacio Cartes con su mensaje lo que busca es amedrentar a sus adversarios políticos, o específicamente a gente que cometa algún tipo de ilegalidad, a delincuentes, a corruptos, a narcotraficantes y que el partido va a ser implacable ante ellos, debe demostrar en hechos lo que afirmó.

“No exponiéndole al Presidente de la República que haga las declaraciones desafortunadas que había hecho de que no existía ningún elemento en la Fiscalía en contra del señor Erico Galeano y; sin embargo, la Fiscalía terminó acusando y demostrando hechos puntuales que conducen a un juzgamiento en su persona, y hablamos no de cualquier tipo de delito, estamos hablando de asociación criminal y vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, etcétera”, expresó.