Las denuncias de Katia Brítez contra Osvaldo y un escalofriante mensaje

El feminicidio de Katia Brítez Torres sigue arrojando datos al mirar en retrospectiva el camino que fue tomando el autor, con conductas que fueron repetidamente denunciadas por la víctima y que, lastimosamente, no tuvieron respuesta satisfactoria de parte de las autoridades del Estado.

Las denuncias que dejó Katia ya daban clara muestra de la conducta de Osvaldo Luis Zaracho, pero no fueron suficientes para que el Estado la proteja como debió de hacerlo.

En una de las primeras denuncias, presentada por Katia el 6 de febrero de este año, la joven relataba a la Policía de un suceso ocurrido solamente dos días antes, el 4 de febrero, un día después de haber terminado su relación con Osvaldo, cuando en horas de la madrugada, este supuestamente ingresó a su residencia trepando la muralla e ingresando por la ventana de su habitación.

Esa noche, Katia se habría salvado solamente por la presencia de su padre en la casa, según relató a la Policía.

En datos revelados por Iván Leguizamón en el programa Crimen y Castigo de ABCTV, se detalla más esta denuncia, señalando que incluso Osvaldo la había asfixiado y golpeado en varias ocasiones. Esto habría durado dos horas, hasta que el padre, quien dormía, se percató de lo que sucedía y lo encerró en la pieza, huyendo finalmente este por la ventana.

Feminicidio en Lambaré: Osvaldo abordó nuevamente a Katia esa misma noche

En la misma denuncia, la víctima había relatado que ese mismo día, pero en horas de la noche, ella se encontraba en un evento junto a sus amigas, cuando Osvaldo se presentó nuevamente con intenciones de hablar, lo que generó que ella tenga que retirarse del sitio.

En la misma denuncia, Katia agregó que el mismo día, ese 6 de febrero, mientras ella iba del trabajo a su casa, volvió a aparecer su expareja con la misma intención, ante lo cual Katia ya empezó a temer por su seguridad en integridad física, ante la actitud violenta que manifestaba Osvaldo.

Katia dejó constancia por escrito que ya había tenido hechos de violencia, llegando incluso a agredirla física y verbalmente en reiteradas ocasiones durante la relación.

En la denuncia, la hoy fallecida dijo que sentía zozobra y temor ya que consideraba a su expareja “capaz de realizar actos irracionales” para perjudicarla.

Tras denuncia, Fiscalía dictó medidas que no alcanzaron

Más de una semana después de la denuncia, el 14 de febrero, la Fiscala Myriam Rodríguez de Lambaré envió una nota al jefe de la Comisaría 17 Central de esa ciudad, ordenando medidas de protección para Katia.

Entre estas medidas, encontramos:

Ronda policial aleatoria al domicilio laboral de la víctima.

Comunicación prioritaria de la víctima con la policía y la Fiscalía.

Informar a la fiscalía en cualquier situación de riesgo.

A pesar de esta orden fiscal, la joven volvió a denunciar haber sido abordada nuevamente en más oportunidades.

Katia denunció otra violación de domicilio en abril

Otra acta de denuncia policial de fecha 22 de abril, deja constancia de una nueva denuncia de violación de domicilio de esa misma fecha. En la denuncia, dejó constancia que nuevamente y a pesar de las medidas de protección dictadas por la Fiscalía, Osvaldo volvió a ingresar a su casa en Lambaré por el mismo método: trepando la muralla.

En la denuncia señaló expresamente que Osvaldo tenía prohibición de acercamiento por los antecedentes de violencia, dejando constancia de una violación a esa prohibición.

La denuncia fue presentada en la misma comisaría 17 Central que había recibido la orden de protección de la Fiscalía.

Macabro mensaje de despedida

En mensajes de WhatsApp atribuidos a conversaciones entre Katia y Osvaldo, cuyo número coincide con el registrado en las denuncias, el supuesto feminicida enviados un día domingo a las 15:28 :”¿Qué estás haciendo? ¿Podemos hablar? ¿Puedo despedirme de vos hoy?

En otros mensajes señala: “Me acuerdo que reserve un lugar para irnos, compre los regalos que seguro recibiste y después ya no me acuerdo tan bien las cosas. Y no sé por qué yo nunca me drogue o hice algo raro. Como fue todo eso (sic).

En otros mensajes desde el mismo número pero a las 01:27, él señala: “Deja na un poco de ser argel conmigo”. A esto ella le respondió: “Dejame en paz”.

Ante esta respuesta, él le dijo: “Bueno esta bien perdón. Ajapo vaipaa. Buenas noches, no te enojes. Cuidate mucho y sepa usted que la amo mucho (sic)”.

En un escalofriante mensaje le dice a las 05:24 horas: “Nos vemos en la próxima vida. No hagas nomás nada”, agrega a las 07:23 horas.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Esta línea tiene cobertura nacional las 24 horas todos los días y gratuita.

