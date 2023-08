Feminicidio en Lambaré: “Deseo una y otra vez no haber ido a esa quinta”, lamenta dueño de auto

Katia Brítez, quien este viernes 1 de septiembre debía cumplir 21 años, fue víctima de feminicidio en Lambaré, tras ser atropellada y arrollada por su expareja Osvaldo Luis Zaracho Fernández (21), quien ya se encuentra detenido e imputado.

Antes del feminicidio, el presunto autor se encontraba en una quinta con un grupo de amigos. A uno de ellos le habría sustraído el automóvil con el cual cometió posteriormente el crimen, según mencionó el propio dueño, Guzmán Florentín.

El dueño del vehículo se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de Facebook, lamentando lo ocurrido. “Un sueño anhelado y cumplido, cosa que no se compara con la vida de una persona, una frase que me marcó bastante en estos últimos momentos”, empezó señalando en su posteo en referencia a su automóvil, el mismo que se convirtió en el arma feminicida.

“Trabajar días y meses, hasta años por un sueño para poder cumplirlo y que en un par de horas se convierta en una pesadilla, algo que no le desearía a nadie. No fue un regalo, ni mucho menos algo que me cayó del cielo. La verdad duele bastante perder años de sacrificio por culpa de una persona que le importo lo más mínimo todo”, prosiguió.

Feminicidio en Lambaré: “Deseo una y otra vez no haber ido en esa quinta”

Igualmente, Guzmán Florentín se refirió al feminicidio de Katia. ”No me puedo imaginar el destrozo y el vacío que está pasando la familia de la víctima, lo que estarán viviendo después de cómo terminaron con su vida. Mis más sentidos pésames, de todo corazón”, indicó.

“Deseo una y otra vez no haber ido en esa quinta, quedarme en mi casa viendo cualquier película o solo dormir toda esa noche, ya que ahí iba ser otra la historia”, lamentó.

Pollada para reparar su auto

Guzmán quiere justicia por la muerte de Katia y finalizó su posteo llamando a solidaridad ciudadana para poder reparar su vehículo, ya que -indicó- “no estaba preparado” para tal situación.

“Pido una mano de todas las buenas personas quienes me estuvieron apoyando en todo momento, ya sea con una donación que estaría ayudando bastante con la actividad que voy a estar realizando o con una compra mínima, ya que todo estaría sumando”, aseveró.

El dueño del vehículo está organizando una pollada solidaria en el barrio San Pablo de Asunción, a fin de obtener recursos para poder reparar su automóvil, el cual terminó prácticamente destrozado, ya que el presunto feminicida lo usó para atropellar a Katia repetidas veces, y también a otro vehículo.

Dónde pedir ayuda y denunciar casos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer podés recurrir a la línea telefónica 137 “SOS mujer”. Esta línea tiene cobertura nacional las 24 horas todos los días y es de acceso gratuito desde cualquier operadora de telefonía. Brinda atención mediante profesionales que escuchan, orientan y canalizan las situaciones presentadas a las instituciones públicas para el apoyo social y/o jurídico u otro servicio requerido.

[Estos son los servicios a los que se puede recurrir ante un hecho de violencia contra la mujer]

También trabaja de manera coordinada con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y otras instancias para el abordaje a mujeres en situación de violencia.