Feminicidio en Ñemby: víctima denunció violencia familiar hace casi un mes y luego se retractó ante Fiscalía

La agente fiscal Laura Guillén reveló que el 28 de agosto de este año, Regina Beatriz Arregui Ramírez, de 36 años, víctima de feminicidio en Ñemby, había denunciado por violencia familiar ante la Policía Nacional al victimario, su expareja Máximo Cristaldo Alcaraz, de 45, quien luego de matarla se quitó la vida frente a sus propios hijos

“Ella en la denuncia refiere, según el acta policial, que el marido había llegado en estado etílico a la casa, que le había recriminado que no podía ser feliz con su nueva pareja porque ella se encontraba en el medio. Esta discusión se dio en presencia de uno de los hijos y que, en un momento dado, él tenía un arma de fuego y que fue el hijo en común que interceptó para que no la disparara”, comentó a la 1020 AM.

Luego, la mujer se retractó de su denuncia al prestar declaración ante el Ministerio Público, señalando que los agentes policiales modificaron el relato de los hechos. “Ella refiere que lo del arma de fuego lo habían puesto los policías, pero que eso no había sucedido, además que no había leído el acta, pero que firmó y que los testigos del hecho son los hijos”, mencionó la fiscala.

Feminicidio en Ñemby: violencia de ambas partes, según fiscal

A raíz de ello, se convocó a los hijos, quienes declararon que la mujer en aquella ocasión atacó al victimario. “Se llama a la hija mayor de edad y a los adolescentes, quienes refirieron que (sus padres) tenían discusiones normales de pareja, pero que ahí la agresiva era la mamá; entonces, ahí estábamos investigando como una violencia tanto de la señora como del señor”, dijo.

La fiscala también reveló que la causa de muerte de la mujer fue shock hipovolémico tras ocho impactos de bala en la cabeza y pecho.

Asimismo, comentó que un rifle de aire comprimido y una escopeta fueron incautados en los allanamientos realizados en la empresa metalúrgica y la vivienda de la pareja, entre ellos el arma utilizada por el hombre para acabar con la vida de la mujer.

El matrimonio estaba en trámites de divorcio desde hacía un mes y la semana pasada el hombre se alejó de la casa, pero ayer, en horas de la madrugada, regresó para cometer el crimen, en presencia de sus hijos.