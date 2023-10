Video: policía preso por homicidio habría sido asesinado por el clan Rotela en Tacumbú, dice ministro

Oliver Daniel Lezcano Galeano (22), procesado por el homicidio del militar Líder Javier Ríos, “parece ser, fue secuestrado por el propio can Rotela y parece ser que pudieron haberlo matado”, manifestó este lunes el ministro de Justicia, Ángel Barchini, durante su alocución en la reunión de ministros con el presidente de la República, Santiago Peña.

Tras una inspección de rutina, el pasado jueves en la Penitenciaría de Tacumbú se constató el faltante de un interno y posteriormente se dio a conocer que se trataba de Oliver Daniel Lezcano Galeano, un suboficial de Policía procesado por homicidio.

En principio, se hizo referencia a la desaparición de Oliver Lezcano como si se tratase de una fuga o de una “mudanza” a otro sector de la cárcel de Tacumbú. Pero no se pudo corroborar ninguna de las hipótesis porque no había imágenes de circuito cerrado, ya que las cámaras de seguridad no estaban en funcionamiento en el momento de la presunta fuga.

“Salió de Tacumbú, nadie sabe cómo, dónde, ni a qué hora. Los circuitos de grabación fueron apagados en el momento en que se iba a producir”, explicó este lunes Barchini.

Oliver Lezcano habría sido secuestrado por el clan Rotela

El ministro de Justicia manifestó que, según el informe recibido en la mañana de este lunes, antes de asistir al Consejo de Ministros, con el Presidente de la República, Santiago Peña, el interno desaparecido pudo haber perdido la vida en manos del clan Rotela.

“Parece ser que fue secuestrado por el propio clan Rotela. Imagínense. Y parece ser que pudieron haberlo matado dentro de nuestra propia penitenciaría”, comunicó Barchini a Santiago Peña.

De esta manera, aún no se sabe a ciencia cierta dónde está ni qué pasó con Oliver Daniel Lezcano Galeano, procesado por el homicidio del militar Líder Javier Ríos a inicios de este año.

Prostitutas, alcohol y drogas en la penitenciaría de Encarnación

Durante el informe brindado por el ministro de Justicia en la sesión del Consejo de Ministros, llevada a cabo este lunes, también comentó la situación que se vivió este fin de semana en la penitenciaría de Encarnación.

“En Encarnación, este fin de semana hubo una fiesta con prostitutas, alcohol y drogas en la penitenciaría de Encarnación. Lo que hemos hecho hasta ahora es hacer lo que podemos. Cambiar a los directores, a los jefes de vigilancia, pero tengo un plan, Presidente (Santiago Peña), que no lo voy a mencionar acá”, indicó Ángel Barchini.

Solicitó una audiencia al Presidente de la República para exponer su estrategia, ya que teme que la situación tenga como costo vidas humanas. Con esto buscará “retomar el poder” en las penitenciarías, con “inteligencia, prudencia y estrategia”, indicó.

Barchini pide polígrafo para evitar filtraciones y habla de “extrema inseguridad”

El ministro de Justicia, Ángel Barchini, pide usar el polígrafo para evitar filtraciones de informaciones al clan Rotela y al Primer Comando da Capital (PCC).

Manifiesta que existen filtraciones de todo lo que él dice y que sus palabras llegan a los grupos criminales de las penitenciarías, por lo que solicita la utilización del polígrafo “ante la situación extrema de inseguridad”.

“Necesito seguridad personal, donde lo que yo hable no se filtre por lo menos en las penitenciarías”, enfatizó.