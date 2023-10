“Ellos le cortaron en pedacitos”, contestan los internos sobre Oliver Lezcano, dice su abogado

Gerardo Galeano, abogado del policía supuestamente “fugado” de Tacumbú, Oliver Lezcano, asegura que los internos del penal contestan que su cliente fue “cortado en pedacitos” cuando consultan por el paradero de su defendido.

“Desde octubre estamos siendo víctimas de sistemáticas amenazas nada más, pero lo que existe es una versión de que le preguntás a algún allegado de él ahí adentro y te dice “ombo’i chupe hikuái” (ellos lo cortaron en pedacitos), pero nadie quiere hablar de más ni quiere identificarse”, aseguró a una emisora.

“Algunos que compartían mucho con él tiran algunas informaciones incompletas y genéricas”, afirmó.

Caso Oliver Lezcano: presentarán querella y denuncia contra Barchini

Consultado con respecto a alguna medida contra el ministro Ángel Ramón Barchini, aseguraron que tomarán acciones por calumnia e injuria grave. “Después de hacer varios análisis y no tener resultados, decidimos asumir querella criminal y denuncia penal en contra de las autoridades que son las responsables de la vida y de la integridad física de Oliver”, añadió.

El abogado dijo que, en principio, la querella criminal autónoma sería en contra del ministro Barchini, al que acusan de emitir declaraciones infundadas, dijo que Lezcano era un “policía criminal” en su calidad de ministro, vinculándolo con el grupo criminal que supuestamente lo asesinó.

“Se refirió a mi sobrino como el oficial criminal y mi sobrino es inocente, mi sobrino no tiene antecedentes, es estudioso, estaba trabajando, y el proceso que está soportando está aún por verse, aún no hay acusación por lo cual no tenía libertad para acusarle de criminal”, dijo el abogado.

“Como consecuencia estamos sufriendo amenazas en forma continua y sistemática por parte de personas desconocidas. Estamos ultimando detalles con mi equipo de trabajo y probablemente mañana ya entra la querella y la denuncia a lo mejor a la tarde ya estaría en curso”, señaló.