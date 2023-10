Declaró un condenado por asesinato de Pecci: cuál fue su participación y qué dijo en el juicio

Este miércoles volvió a sustanciarse una nueva audiencia en el juicio que lleva adelante la justicia colombiana contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, por su participación en el crimen de Marcelo Pecci. En la oportunidad estaban convocados los hermanos Pérez Hoyos, claves en el esquema del crimen, pero por descoordinaciones de la defensa de Chacón, no participaron de la diligencia.

A pesar de ello, la audiencia sí tuvo la participación de otro de los involucrados en el crimen, que dio detalles de todo lo que sabía con respecto al caso, y su vínculo con los demás involucrados.

El hombre, que ya está condenado en la causa luego de haberse declarado culpable de los cargos en su contra, es Cristian Camilo Monsalve Londoño. ¿Cuál fue su participación en el crimen y qué fue lo que declaró en el juicio en calidad de testigo de la Fiscalía? Te lo contamos en esta nota.

Cristian Camilo Monsalve: el “marcador” de Marcelo Pecci

Cristian Camilo Monsalve Londoño, junto a su madre Marisol Londoño, fueron los encargados de “marcar” la posición de Marcelo Pecci durante su estadía en Cartagena de Indias, Colombia, durante el seguimiento realizado por los asesinos del fiscal contra el crimen organizado.

Por esta causa, Monsalve Londoño ya está condenado, pues aceptó los cargos, y en el juicio contra Margareth Chacón Zúñiga se convirtió en testigo de la Fiscalía, y este miércoles se presentó de manera virtual en la audiencia a dar su testimonio de todo lo que conocía del caso.

El testigo contó al juzgado que investiga la causa que se dedica al comercio, mediante lo cual conoció a Francisco Luis Correa Galeano, cerebro del crimen y testigo estrella de la Fiscalía en la causa. Antes del crimen, el mismo Correa Galeano le pidió que se dedique a seguir a una persona extranjera que, según le dijo, le debía dinero. “Me dijo que si yo podía marcarle a la persona, como se dice, si le podía campanear”, dijo el testigo.

Según el testigo, por la confianza que le tenía a Correa Galeano aceptó y que incluso este le ofreció si no se quería llevar a su madre de vacaciones, mientras hacían el trabajo, a Cartagena.

“Marcador” dijo que no sabían lo que iba a suceder

En su testimonio Monsalve dijo que ni él ni su madre estaban al tanto del plan. “Si él desde un principio me hubiera dicho lo que iba a suceder, yo jamás me hubiera prestado para esto y menos hubiera llevado a mi mamá”, aseguró.

El testigo contó que durante el viaje, Pecci fue ubicado por el propio Correa Galeano, y a partir del momento fueron hospedados en el Hotel Decameron, para hacer el seguimiento de la víctima, comunicando en todo momento a Correa Galeano de dónde se encontraba.

Monsalve reveló que una vez que le comunicó a Correa Galeano la ubicación de Pecci, aparecieron los sicarios en la moto acuática y asesinaron a Pecci, aclarando que su mamá no estaba con él en ese momento. ”Yo la verdad que no me esperaba eso”, confesó Monsalve, quien contó que estaba a 9 metros de la víctima, esperando la llegada de Correa Galeano.

El testigo señaló que solamente tuvo contacto con Francisco Luis Correa Galeano. Dijo que tras el hecho se sintió culpable y junto a su madre huyeron para Medellín, donde se encontraron con Correa Galeano, de quien recibió más de 24 millones de pesos colombianos (alrededor de G. 70 millones), pago de todos los gastos mientras se encontraron en Cartagena.

