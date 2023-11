Fiscal sumariado afirma que quiso controlar a funcionaria por abuso de permisos

“Tengo un sumario administrativo que estoy rebatiendo los hechos que me acusaron porque comencé a controlar a una asistente fiscal de nombre María José Meza Boggino. Ella me pedía permiso para salir a buscar su hijo y le daba sin problemas. Ella es pareja del doctor Rolando Ojeda, que es mi compadre y director del Hospital de Itauguá. Pero luego ella comenzaba a abusar un poco de los permisos e incomodaba a los demás funcionarios de mi Unidad”, explicó el agente del Ministerio Púbico, Itálico Rienzi.

“Había veces que ella marcaba y se retiraba al hacer y luego volvía a marcar. Entonces le pedí a la encargada de Talentos Humanos de la Fiscalía para que haga el control respectivo y cuando se hizo el control. Luego se hizo el acta y además me enteré de que estaba embarazada”, recalcó el agente fiscal.

“Cuando le dije que no haga más la remarcación de entrada y salida, esta María José tira una amenaza a algunos funcionarios de que si yo buscaba fundirle, que no era mi intención, iba a enviar las conversaciones de los chats de que yo me quedaba dormido y no me iba a trabajar”, prosiguió en su descargo.

“Esas conversaciones eran después de que yo hacía turno. Toda la noche y madrugada hacía procedimientos, tenía detenidos en mi oficina y no podía ir con el sueño que acarreaba eso. Tengo dos certificados de salud que afirman que yo tengo síndrome de fase de sueño retrasada hace más de 20 años y tengo que seguir un tratamiento para poder dormir, pero no puedo hacer ese tratamiento entro de turno”, puntualizó.

“No puedo yo tomar pastillas para dormir cuando estaba de turno. Yo quise darle fiscal porque su actitud estaba incomodando a los otros funcionarios”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

“Igual con sueño igual me iba a los juicios orales y audiencias preliminares. Jamás se suspendió esas diligencias a causa de mi ausencia”, enfatizó.