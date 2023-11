Juez reitera “código rojo” de Dalia López y pide informe a Interpol

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el juez Gustavo Amarilla confirmó que, según documentos de la Policía Nacional, el “código rojo” - orden de captura internacional – contra la empresaria paraguaya Dalia López, prófuga de la Justicia desde marzo de 2020, está activo y vigente, luego de sospechas levantadas por la ausencia de su nombre en la lista de personas buscadas en el portal abierto al público de Interpol.

El juez Amarilla reiteró en enero de este año los pedidos de captura nacional e internacional contra López, imputada por producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal por la supuesta provisión de documentos de identidad paraguayos al exfutbolista brasileño Ronaldinho y a su hermano durante una visita de estos a Paraguay a principios de 2020.

Lea más: Códigos rojos de Marset, su esposa y Dalia López están activos, asegura Policía

Según comentó el juez, el 6 de febrero recibió una notificación de Interpol, firmada por el jefe de la oficina en Asunción, que confirmaba que el “código rojo” sobre López estaba activo y es válido hasta el 21 de marzo de 2025.

Documentos “rescatados”

Interpol Paraguay enfrenta un escándalo luego de que la semana pasara se hiciera público que desde Paraguay fue cesada de forma ilegal la orden de captura internacional contra Gianina García, esposa del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset e imputada, al igual que su pareja, en el marco de la causa “A Ultranza”.

El juez afirmó que, ante las situaciones irregulares hechas públicas recientemente, ordenó a un actuario suyo que “rescate” los documentos referentes a los pedidos de captura contra Dalia López para “guardarlos bajo llave”.

Agregó que hoy volvió a reiterar las órdenes de captura nacional e internacional y solicitó a Interpol un informe, con un plazo de presentación de 72 horas, que aclare si López está o no inscrita con órden de captura internacional “y en el caso de no haber sido así que me informen por qué”.