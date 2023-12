Dakovo: Fiscalía desconoce si mencionado es un senador activo

Recientemente se divulgó el acta de imputación sobre el operativo “Dakovo” contra el tráfico ilegal de armas y en esta se menciona una supuesta reunión entre el prófugo Diego Dirisio y un “senador”, con base en escuchas telefónicas de conversaciones entre procesados.

El vocero de la Fiscalía, Gunter Krone, no supo precisar si el mencionado, cuyo nombre no se dio a conocer, sería un senador activo. Tampoco confirmó si habría más legisladores o ex parlamentarios vinculados.

“Las transcripciones entrecomilladas son copias textuales de los extractos de las conversaciones interceptadas en el operativo; entonces, probablemente si no existe un nombre es porque es una conversación en la que ellos ya tenían una idea dentro de su conciencia de quién era esta persona que no la necesitaron mencionar en los mensajes de texto”, dijo.

Dakovo: Fiscalía investigará a todos los vinculados

No obstante, garantizó que la intención fiscal es apuntar a todos los involucrados en el esquema de tráfico de armas. “La Fiscalía tiene interés de conocer la participación de la mayor cantidad de personas dentro de este esquema”, dijo.

“Qué participación pudo haber tenido en el esquema esta persona nombrada va a tener un interés por parte de los investigadores para encontrar la participación dentro de ello porque, de buenas a primeras, un legislador no tiene injerencia directa en lo que pueda definirse dentro de la Dimabel”, agregó

Dirisio y su esposa, la ex modelo argentina Julieta Nardi, están imputados como los supuestos líderes de un esquema dedicado al tráfico ilegal de armas en la Triple Frontera a través de su empresa Internacional Auto Supply (IAS). La pareja y otro involucrado son los tres prófugos del caso.