Dakovo: niegan vinculación de ex senador colorado

Una supuesta reunión entre el prófugo Diego Dirisio y un “senador” se desprende del acta de imputación sobre el operativo “Dakovo” contra el tráfico ilegal de armas, con base en escuchas telefónicas de conversaciones entre procesados.

El abogado Jorge Ayala, representante legal del exsenador Martín Arévalo (ANR, HC), negó que su cliente tenga alguna vinculación con el caso.

Desmintió que ayer se haya allanado la vivienda del ex legislador cartista, como se había especulado en redes. “No sabemos de dónde proviene eso. En realidad, la información es falsa y se instaló a través de las redes sociales. En esa causa no ha recibido ninguna notificación ni han allanado esa casa. No existe formalmente ninguna investigación sobre él en esa causa. Mi cliente no tiene ninguna relación ni vínculo con estas personas procesadas”, dijo.

También negó que su cliente conozca a Diego Dirisio, quien es considerado el principal cabecilla del esquema de tráfico ilegal de armas.

Lea más: Dakovo: Fiscalía desconoce si mencionado es un senador activo

Rumores provienen de vinculados con Dakovo

Ayala mencionó que los rumores sobre la supuesta vinculación de su cliente con el operativo Dakovo pueden ser derivación de la denuncia realizada por Arévalo el año pasado por lesión de confianza contra funcionarios de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), cuyas exautoridades están siendo procesadas como parte del esquema dedicado al tráfico ilegal de armas.

“Vamos a averiguar y consultar sobre qué línea de acción podemos tomar. La Fiscalía tiene que preocuparse sobre quién quiere torcer su investigación, lanzar una cortina de humo y tratar de mancillar el nombre de Martín Arévalo. Es muy raro que se diga que se está allanando su casa y eso sea falso”, expresó.

Lea más: Dakovo: senador Carlos Núñez agredió a periodistas al ser consultado por su posible vinculación

El abogado, en ese sentido, afirmó que consideran que los rumores provienen de personas vinculadas con el caso.

Dirisio y su esposa, la ex modelo argentina Julieta Nardi, están imputados como los supuestos líderes de un esquema dedicado al tráfico ilegal de armas en la Triple Frontera a través de su empresa Internacional Auto Supply (IAS).