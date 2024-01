Abogado apelará condenas en el caso “marihuana vip”

Luego de conocerse las condenas para 12 acusados en el llamado operativo “marihuana vip” que se desarrolló en tiempo de pandemia en las ciudades de Asunción y Fernando de la Mora, Mario Elizeche, abogado de Moisés Basualdo y Gabriel Martín anunció que recurrirá a la herramienta de la apelación.

Las personas fueron sindicadas por varios hechos punibles como cultivo y tenencia de estupefacientes sin autorización. Otros fueron acusados por el lavado de activos provenientes del narcotráfico, en calidad de autor.

En contacto con ABC AM 730, Elizeche se quedó sorprendido por las elevadas penas y por el desarrollo del juicio, donde no se hallaron elementos para demostrar que el grupo conformó una asociación. “No se conocían”, expresó.

Sostuvo que las penas son desproporcionales a comparación de lo que sí merecen narcotraficantes de gran escala. Dijo que 10 años son una exageración. Aseguró que los condenados no vendieron ni aumentaron el PHC de la marihuana.

Apelará porque considera que hubo irregularidades en el fallo

El abogado calificó de injusta y arbitraria las condenas. “Existió una mala aplicación de lo que está legislado y hay leyes antiguas”, refirió

Van a apelar porque entre las irregularidades, según su parecer, es que las escuchas telefónicas se hicieron sin control, pues se extrajeron partes, y en realidad el juez debe escuchar todo el material de las conversaciones, según la Ley.

El Tribunal condenó a 10 años y 6 meses a Francisco Javier Gutiérrez, Eugenio José Méndez, María Monserrath Barros, Gabriel Andrés Martín y Diego Elizeche Monti; mientras que dictó 7 años de privación de libertad para Henry Alexander Homzi, alias Yanki; Jorge Matías Samudio, Matías Paciello y Rodrigo David Marecos Retamozo.

Los jueces establecieron una pena de 5 años de encierro para Nicolás Marecos Retamozo, Arturo Daniel Vega Yambay, y de 2 años con suspensión de ejecución a prueba para Moisés Enrique Basualdo Valiente.

Mientras quede firme la sentencia, los condenados por narcotráfico deberán cumplir el régimen de arresto domiciliario.