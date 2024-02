Asalto a periodista: presuntos motochorros fueron detenidos tras ser arrollados mientras huían

Dos presuntos motochorros fueron detenidos tras accidentarse en la intersección de Brasilia y Sargento Gauto de Asunción, a metros de donde perpetraron un asalto frustrado, según explicó Benjamín Sanabria, jefe de la Comisaría 19ª. La víctima fue identificada como Adriana Caballero, periodista del diario Última Hora.

Uno de los arrollados fue asistido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y derivado al hospital debido a las heridas. La víctima relató a medios de prensa que llegó hasta un local donde debía realizar una cobertura periodística, momento en el que fue atacada por los motochorros, quienes la despojaron de dos teléfonos celulares y cayó tras intentar forcejear con uno de sus atacantes. En la huida, una conductora chocó a los delincuentes que se transportaban en una moto.

Lea más: Video: motochorros rodearon a una mujer para robarle su moto en Ñemby

“(Atacaron) a una mujer que -según ella- es periodista y estaba entrando para cubrir un evento a media cuadra. Dos asaltantes serían, aparentemente. Nosotros atendimos dos personas víctimas del arrollamiento, una que está siendo alzada a la ambulancia del SEME y otra quiso huir y fue agarrada por la gente de la zona y trasladada a la Comisaría 19ª”, explicó el capitán de bomberos Marcos Coronel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Presunto motochorro no dejó que bomberos lo asistan

Una de las bomberas voluntarias que acudieron al lugar donde los presuntos motochorros se accidentaron tras el asalto contó que al intentar asistir a uno de los sospechosos heridos, este reaccionó de manera agresiva.

“Él estaba consciente, pero estaba en shock, tenía escoriaciones por todo el cuerpo, golpes y una herida abierta en la parte abdominal, pero no permitía que se le toque. Estaba agresivo, entonces nosotros también, por nuestra seguridad, como está consciente la víctima, no podemos tocarle, más todavía la persona en el estado en el que estaba. La otra persona estaba bien, se notaba que no tenía lesiones graves, intentó correr el muchacho y ahí fue detenido”, relató.

Sobre la víctima dijo que la observaron porque primero dijo que estaba bien, pero se dieron cuenta de que no era así, entonces se quedaron junto a ella, vieron sangre y la atendieron.